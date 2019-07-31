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Какие гигиенические привычки из СССР вредят здоровью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Многие люди старшего поколения до сих пор убеждены, что гигиена в СССР была самой "правильной", а современные средства, напротив, опасны для здоровья. На самом же деле вред организму долгие годы наносили и наносят по сей день советские гигиенические привычки.

Мыться хозяйственным мылом

Многие люди в СССР за неимением альтернатив и в качестве геля для душа, и в качестве шампуня использовали хозяйственное мыло. Более того, так поступать им советовали популярные газеты вроде "Известий". И никто даже не догадывался о том, что это мыло наносит непоправимый вред здоровью. Помимо жирных кислот, саломаса и щелочи в состав хозяйственного мыла входили едкий натрий и канифоль. Люди настолько привыкли к данному средству гигиены, что даже перестали обращать внимание на жжение, спровоцированное попаданием мыла в глаза или рот.
Современные медики давно пришли к выводу, что хозяйственное мыло снижает иммунитет и провоцирует развитие дерматита.

Использовать вместо туалетной бумаги газету

Поскольку ежедневной периодики в СССР было много, а туалетной бумаги в дефиците, первая нередко находила свое место рядом с унитазом. Но даже когда туалетная бумага начала появляться в городах, люди продолжали пользоваться газетами, не понимая, зачем тратиться на то, что в итоге отправится на помойку. И никому было невдомек, что в составе газетной краски присутствует хромат и сульфид свинца. К слову, свинцовые загрязнения организма неминуемо приводят к развитию опухолей.

Снимать косметику одеколоном

Несмотря на то, что первая декоративная косметика появилась у советских женщин еще в конце 40-х, средства для снятия макияжа можно было увидеть на прилавках лишь после 1981 года. Поначалу девушки избавлялись от краски на лице с помощью мыла, но поскольку оно обжигало слизистую, вскоре они придумали более щадящую альтернативу — снимать макияж одеколоном. Вот только и он приносил больше вреда, чем пользы. Спиртосодержащий парфюм травмировал глаза, а на лице и губах оставлял следы шелушения.
Но, несмотря на это, даже главный стоматолог партийно-правительственной элиты того времени Алексей Дойников уверял, что нет лучше средства для дезинфекции зубной щетки, чем одеколон. И, к сожалению, большинство людей ему верили.
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Болезни и лекарства , газета "Известия"
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