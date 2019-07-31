Как обнаружить рак легких на ранней стадии: главные симптомы

Ежегодно на нашей планете рак легких обнаруживают у миллиона человек. При этом статистика людей, сумевших побороть недуг, крайне неутешительна, — из 9 выживают лишь трое. Одна из главных причин такой смертности заключается в том, что распознать данный вид онкологии на ранней стадии крайне сложно. Однако стоит забеспокоиться и отправиться к врачу, если вы столкнулись с этими симптомами.

Сухой кашель

Если сухой кашель появился без видимых на то причин и не прекращается в течение нескольких недель — это определенно тревожный сигнал.

Проблемы с голосом и грудной клеткой

Осиплость голоса, свистящие звуки во время дыхания и время от времени возникающие боли в грудной клетке — все это в совокупности также говорит о возможном заболевании. К данным симптомам обычно приводит опухоль, которая за счет своего объема давит на возвратный гортанный нерв.

Температура

На ранней стадии развития онкологии заболевание может проявляться за счет небольших, но регулярных повышений температуры тела до 37,5 градусов. Как известно, эту температуру человек переносит хуже всего, из-за чего он быстро теряет в весе и чувствует постоянное переутомление.