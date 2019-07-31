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Как пластиковая посуда вредит здоровью 

Рамблер 2 часа назад
Летом мы особенно часто используем пластиковую посуду, — выезжая с друзьями на шашлыки, собираясь на пикник или устраивая праздник на природе. Она кажется нам удобной и экономичной, но между тем порой мы даже не подозреваем, какой вред посуда из пластика наносит здоровью.

Тарелки

Нередко пластиковые тарелочки можно встретить даже в кафе, но, увы, очень часто такая посуда делается из полистирола. При его нагревании образуется канцерогенный стирол, который раз за разом скапливается в печени и почках, что в конечном счете может привести к циррозу.

Стаканы

Поскольку алкоголь — это растворитель, наливая его в пластиковый стакан или рюмку, вы получаете раствор этанола со стинолом, фенолом и формальдегидом. Такая ядерная смесь приводит к проблемам со зрением, почками и репродуктивной системой.

Бутылки

Чаще всего бутылки делают из пластика ПЭТ. Роспотребнадзор давно выступает за то, чтобы запретить продажу пива в таких тарах, поскольку под действием алкоголя из пластика в напиток поступают фталаты. А они, в свою очередь, крайне негативно отражаются на гормональном балансе человека, — у мужчин резко снижается сексуальная активность, у женщин появляется эндометриоз и бесплодие.
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Болезни и лекарства , Видео , Роспотребнадзор
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