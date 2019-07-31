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Назван главный признак сердечного приступа 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, какой признак симптом сердечного приступа можно считать основным. Как отметил доктор Кеннет Резенфилд, инфаркт миокарда не всегда сопровождается болью в груди в течение всего времени. Его слова приводит издание Express.
Некоторые симптомы могут появиться гораздо раньше, важно их не пропустить, чтобы успеть помочь человеку. Основным симптомом сердечного приступа ученые назвали боль в левом плече, исследование показало, что боль во вращательной манжете плеча указывает на проблемы с сердцем.
Также эксперты отметили другие симптомы сердечного приступа: тошнота, одышка, потливость, неприятные ощущения в груди, боль, отдающая в левую или правую руку, челюсть, шею, живот или спину.
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