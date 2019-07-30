Фибромиалгия. Что делать, если болят мышцы вдоль позвоночника?

Фибромиалгия — хроническое заболевание, которое вызывает распространенную мышечную боль (известную как «миалгия») и сильную болезненность во многих частях тела.

Люди ощущают боли в мышцах, связках и сухожилиях. При этом, несмотря на симптомы, нет никаких признаков воспаления в этих тканях.

Многие пациенты также испытывают усталость, нарушения сна, головные боли и расстройства настроения, такие как депрессия и тревожность.

Женщины в девять раз больше страдают фибромиалгией, чем мужчины. Как правило, из-за снижения уровня эстрогена во время менструации или при менопаузе.

Причины фибромиалгии

Точная причина неизвестна, но считается, что она связана с аномальным уровнем некоторых химических веществ в мозгу и изменениями в том, как центральная нервная система (мозг, спинной мозг и нервы) обрабатывает болевые сообщения, передаваемые по всему телу.

У людей с фибромиалгией мышцы, связки и сухожилия чрезмерно раздражены различными болевыми стимулами (раздражителями). Считается, что это происходит из-за усиленного восприятия боли центральной нервной системой, явления, называемого «центральной сенситизацией».

Общепризнанного объяснения тому, как и почему у некоторых людей развивается центральная сенситизация, не существует. Самая правдоподобная теория предполагает наличие генетической составляющей, означающей, что некоторые люди предрасположены к повышенному чувству боли. У людей, чьи родители или братья-сестры страдают фибромиалгией, выше шансы ее развития.

В некоторых случаях, различные факторы, в том числе инфекции (например, болезнь Лайма или вирусные инфекции), патологии, которые связаны с воспалением суставов (ревматоидный артрит, системная красная волчанка), нарушения сна, физические или эмоциональные травмы вызывают развитие этого состояния.

Вероятно, генетика и факторы окружающей среды взаимодействуют между собой, способствуя состоянию хронической повышенной раздражительности центральной и периферической нервной системы.

Симптомы фибромиалгии

Основными симптомами фибромиалгии являются широко распространенные (диффузная, генерализованная), хронические и постоянные боли. Пациенты могут описывать их как глубокие мышечные ощущения, болезненность, скованность, жжение или пульсацию. Люди чувствуют онемение, покалывание или необычное чувство «бегания мурашек» на руках и ногах.

Хотя некоторая степень мышечной боли присутствует всегда, она различается по интенсивности и усугубляется определенными условиями, такими как тревога или стресс, плохой сон, физическая нагрузка или воздействие холода, сырости. Люди часто описывают свое состояние как «гриппозное».

Сначала боль может быть ограничена шеей или плечами. В дальнейшем она распространяется на другие области тела — грудь, среднюю и нижнюю часть спины, руки и ноги. Иногда пациенты с фибромиалгией чувствуют, что их суставы опухли, хотя видимые признаки воспаления отсутствуют.

Люди с фибромиалгией часто страдают и от других проблем:

Повторяющихся головных болей, в том числе мигрени; Когнитивных нарушений, называемых «фибромиалгическим туманом». Пациенты описывают трудности с вниманием и выполнением задач, требующих быстрых изменений мышления;

Синдрома раздраженного кишечника, в том числе, болей в животе и эпизодов диареи, запоров или наличия обоих расстройств;

Интерстициального цистита (синдрома болезненного мочевого пузыря), при котором имеются боли в мочевом пузыре, сильная потребность в мочеиспускании и учащенное мочеиспускание без признаков инфекции;

Синдрома височно-нижнечелюстного сустава, который может включать ограничение движений челюстью; звуков щелчков или хлопков при открытии или закрытии рта; боли в мышцах лица или челюсти, в ухе или вокруг него;

Постоянной усталости — встречается у более 90% людей с фибромиалгией. Некоторые жалуются на необычайно легкий, неосвежающий или невосстанавливающий сон.

Возможно, нарушения сна являются причиной фибромиалгии, а не просто симптомом. Пациенты могут также иметь апноэ или синдром беспокойных ног.

Кроме того, существует тесная связь между фибромиалгией и синдромом хронической усталости, также известным как миалгический энцефаломиелит.

Диагностика фибромиалгии

Здесь нет специальных тестов. Диагноз обычно основывается на тщательном опросе пациента, полном физикальном обследовании и ограниченном количестве анализов крови, которые используются для исключения состояний с похожими симптомами.

В прошлом врачи проверяли 18 конкретных точек на теле человека, чтобы обнаружить, сколько из них были болезненными при сильном нажатии.

В новых рекомендациях этого делать не требуется, и фибромиалгию следует заподозрить у людей с хронической болью продолжительностью не менее трех месяцев без какой-либо другой выявленной причины.

Лечение фибромиалгии

Необходимо знать и помнить следующее: фибромиалгия — настоящая болезнь, но при этом не является дегенеративным или деформирующим состоянием, не приводит к опасным для жизни осложнениям.

Тем не менее, ее лечение является сложной задачей, и здесь не существует «быстрого лечения». Подход предусматривает сочетание нескольких различных видов терапии.

Изучение информации о фибромиалгии и признание того, что ее причина не совсем понятна, может помочь улучшить реакцию пациентов на лечение. Например, некоторые люди считают, что их болезнь вызвана недиагностированной или постоянно присутствующей в организме инфекцией. Однако нет никаких доказательств того, что это так.

Лекарства, как правило, являются основой терапии. Их выбор во многом зависит от типов и выраженности симптомов, а также от переносимости побочных эффектов.

Самыми эффективными лекарствами в облегчении фибромиалгии являются препараты, влияющие на химические вещества в головном и спинном мозге, участвующие в обработке болевых импульсов. К ним относятся те, что обычно используемые для лечения депрессии и эпилепсии.

Менее эффективны в этом случае нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и обезболивающие (парацетамол, трамадол).

Антидепрессанты

Существует несколько различных классов лекарств, используемых для лечения депрессии. Некоторые из них могут быть эффективными при лечении фибромиалгии.

Трициклические антидепрессанты (ТЦА) — используются в первую очередь при лечении фибромиалгии. Самый используемый в нашей стране — Амитриптилин. Прием ТЦА перед сном может способствовать глубокому сну и облегчить мышечные боли. При фибромиалгии обычно используются дозы ниже, чем те, что необходимы для лечения депрессии, но даже в этом случае могут возникнуть побочные эффекты, такие как сухость во рту, задержка жидкости, увеличение веса, запор или трудности с концентрацией внимания; Двойные ингибиторы обратного захвата тоже могут помочь при симптомах фибромиалгии. Они включают препараты дулоксетин и милнаципран. Наиболее распространенными побочными эффектами их являются тошнота и головокружение. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин и пароксетин, тоже могут быть эффективными при фибромиалгии. Противосудорожные препараты

Препараты, используемые для лечения эпилепсии, облегчают боль и улучшают сон. Они включают прегабалин и габапентин, которые блокируют определенные химические вещества, усиливающие передачу боли.

Побочные эффекты этих лекарств включают чувство сонливости и головокружение, увеличение веса, развитие отека в нижней части ног. Однако многие люди хорошо переносят эти лекарства.

Анальгетики (обезболивающие препараты)

Иногда добавляются в терапию фибромиалгии для людей, которым необходимо дополнительное кратковременное обезболивание. Включают в себя парацетамол и трамадол.

Последний является опиоидом, хотя он слабее других подобных препаратов и с меньшей вероятностью приводит к зависимости, но может вызвать головокружение, диарею или нарушения сна.

При этом, нет никаких доказательств того, что длительно действующие опиоиды эффективны при лечении фибромиалгии.

Немедикаментозное лечение

Упражнения

Регулярные упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, помогают уменьшить мышечную боль, улучшить физическую форму при фибромиалгии.

Если вы начинаете программу упражнений в первый раз, лучше всего делать ее медленно и постепенно повышать уровень активности. Со временем физические упражнения избавляют от симптомов фибромиалгии. Программы укрепления мышц также уменьшают болевые ощущения, снижают количество болезненных точек.

Релаксационная терапия

В некоторых случаях участие в программах по снижению стресса, изучение техники релаксации, гипноза, биологической обратной связи или когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) поможет облегчить определенные симптомы фибромиалгии.

Когнитивно-поведенческая терапия

Основана на концепции, что восприятие людьми себя и своего окружения влияет на эмоции и поведение. Цель КПТ состоит в том, чтобы изменить отношение к боли и положительно справляться с болезнью.

Тайцзи и йога

Некоторым людям с фибромиалгией полезна традиционная китайская техника под названием тайцзи (которое сочетает практику разума с мягкими, плавными упражнениями на движение) или йога.

Иглоукалывание

Доказательства эффективности акупунктуры в снятии симптомов фибромиалгии неоднозначны. Однако некоторые люди отмечают положительный эффект от процедур.

Жизнь с фибромиалгией

Хотя она не является опасным для жизни расстройством, многие люди беспокоятся о том, что их симптомы представляют собой «ранние стадии» более серьезного состояния, такого как системная красная волчанка. Но долгосрочные исследования не показывают, что пациенты с фибромиалгией имеют повышенный риск развития других ревматических или неврологических заболеваний.

Значительное количество людей продолжают испытывать хроническую боль и усталость на протяжении всей своей жизни, однако продолжают работать и заниматься обычной повседневной деятельностью.

Степень воздействия фибромиалгии на жизнь человека различна, и каждая ситуация уникальна.