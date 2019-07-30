Что будет, если сильно тереть глаза кулаками

Первое, что начинает делать любой человек, чувствуя дискомфорт в области глаз, это чесать их. Делать это категорически нельзя, а в особенности, что называется, кулаками. И вот почему:

Первая и самая основная причина — вероятность занесения инфекции. На наших руках находится огромное количество вредоносных организмов, которые могут спровоцировать различные заболевания при попадании в глаз. Не трогайте свои глаза грязными руками, чтобы не спровоцировать ухудшение зрения на фоне разбушевавшейся инфекции.

Вторая причина — роговицу можно банально повредить. Такой риск возрастает, если сильно давить на глаза, неистово чесать их, пытаясь унять зуд в той ситуации, когда внутрь, например, попала соринка или упавшая ресница мешает нормально открыть глаза. нужно помыть руки и осторожно, осматривая себя в зеркале, вынуть соринку кончиком пальца. Старайтесь при этом как можно меньше контактировать с поверхностью глаза.

Третья причина — повреждение линз. Если вы носите контактные линзы, про постоянные натирания глаз руками можно забыть навсегда. Постарайтесь избавиться от этой привычки, иначе вы спровоцируете дискомфорт в глазах. При трении контактные линзы могут сместиться или даже порваться прямо на роговице. Это вызывает чувство, будто в глазах песок или битое стекло — приятного мало. Плюс ко всему, вынимать порванную линзу становится куда проблематичнее.