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Почему вы привлекаете комаров: 4 признака 

Рамблер 2 часа назад
Кровососущие насекомые выбирают свою жертву не просто так — кого-то они обходят стороной, а кого-то решают атаковать целой стаей. Но что же влияет на их выбор?

Группа крови

Поскольку первая группа крови самая древняя, она наиболее привычна для комаров, поэтому чаще всего они предпочитают ее. А вот к третьей и четвертой насекомые еще не успели достаточно адаптироваться, поэтому, если у них есть альтернативы, скорее всего кусать людей с этими группами крови они не станут.

Углекислый газ

Помимо прочего комаров крайне привлекает углекислый газ, который мы выдыхаем. Его количество напрямую связано с габаритами тела, — чем больше человек, тем больше газа он выпускает. Комарам удается уловить его на расстоянии 50 метров.

Молочная кислота

Еще одним излюбленным веществом для вредных насекомых является молочная кислота, выделяющаяся вместе с потом. Вдобавок к этому комары активно реагируют на повышенную температуру тела, поэтому во время занятий спортом на улице избежать встречи с ними практически невозможно.

Одежда

Американский энтомолог Джеймс Дэй выяснил, что при поиске жертвы комары используют не только нюх, но и зрение. Особенно они падки на красный, синий и черные цвета, поэтому, отправляясь за город, лучше выбрать одежду другого оттенка.
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