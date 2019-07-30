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Минздрав доплатит врачам, которые нашли рак 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay
В Минздраве Рф предложили выплачивать премии врачам, которые обнаружат у пациентов рак.
При этом за каждый найденный случай онкологического заболевания, специалистам будут выплачивать 1000 рублей.
Также по 500 рублей получат фельдшеры, медработники, ответственные за проведение диспансеризации, а также тем, кто своевременно установил диспансерное наблюдение за пациентом с онкологией.
Всего расходы на эти цели составят около 1 млрд в год и будут выплачиваться из бюджета территориального фонда.
Предполагается, что новое правило может вступить в силу в 2020 году.
Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ
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