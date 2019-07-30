Минздрав доплатит врачам, которые нашли рак

Минздраве Рф предложили выплачивать премии врачам, которые обнаружат у пациентов рак.

При этом за каждый найденный случай онкологического заболевания, специалистам будут выплачивать 1000 рублей.

Также по 500 рублей получат фельдшеры, медработники, ответственные за проведение диспансеризации, а также тем, кто своевременно установил диспансерное наблюдение за пациентом с онкологией.

Всего расходы на эти цели составят около 1 млрд в год и будут выплачиваться из бюджета территориального фонда.

Предполагается, что новое правило может вступить в силу в 2020 году.