Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В индийском городе Индор, штат Мадхья-Прадеш, дети ради забавы накачали шестилетнего мальчика воздухом. В результате ребенок умер, сообщает India TV News.
Друзья наполнили живот Канхи Ядавы (Kanha Yadav) воздухом в воскресенье, 28 июля. По словам его отца, мальчика привели домой два его приятеля. «У него распух живот, — вспоминает он. — Я немедленно отвез его в больницу».
Докторам не удалось спасти ребенка. Точную причину смерти покажет вскрытие. «Мне сказали, что друзья накачали его воздухом через рот с помощью воздушного компрессора на заводе», — объяснил отец погибшего.
Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Посмертное обследование подтвердило, что мальчик умер в результате алкогольного отравления.
Последние новости
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма Порошенко покинул Украину вместе с семьей Опубликованы новые данные о бедности в России
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Французские инженеры создали бионический глаз
Минздрав доплатит врачам, которые нашли рак1
Сколько нужно заниматься чтобы быть здоровым
Как смартфоны влияют на здоровье
Устаревшие лекарства, которыми мы пользуемся3
Видео
01:59
Чем питаться, чтобы не кормить рак
Болезни и лекарства
01:20
О чем говорят трясущиеся после спиртного руки
ЗОЖ
01:01
Найдено эффективное лекарство от рака 4 стадии
Болезни и лекарства
10:30
Как понять, что ваша печень разрушается
Болезни и лекарства
00:57
Что делать метеозависимым людям при смене погоды
ЗОЖ
05:13
Назван необычный способ распознать скорую смерть
Болезни и лекарства
00:27
К чему приводит укус клеща
ЗОЖ
02:52
Ученые выяснили, что машина расскажет о потенции
Наука
08:06
Как связаны стресс и гипертония
Наука
02:20
Зачем удаляют зубы мудрости
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение