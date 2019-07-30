Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его

В индийском городе Индор, штат Мадхья-Прадеш, дети ради забавы накачали шестилетнего мальчика воздухом. В результате ребенок умер, сообщает India TV News.

Друзья наполнили живот Канхи Ядавы (Kanha Yadav) воздухом в воскресенье, 28 июля. По словам его отца, мальчика привели домой два его приятеля. «У него распух живот, — вспоминает он. — Я немедленно отвез его в больницу».

Докторам не удалось спасти ребенка. Точную причину смерти покажет вскрытие. «Мне сказали, что друзья накачали его воздухом через рот с помощью воздушного компрессора на заводе», — объяснил отец погибшего.

Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Посмертное обследование подтвердило, что мальчик умер в результате алкогольного отравления.