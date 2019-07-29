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Названа новая причина развития аутизма 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Британские учёные нашли новую причину развития аутизма. По их словам, к болезни приводит избыток половых гормонов в организме женщины во время беременности и их проникновение в организм её будущего ребёнка.
Нам удалось подтвердить гипотезу, что повышенный уровень эстрогена и тестостерона в организме матери и её будущего ребенка служит одной из причин развития аутизма. Гены — еще один важный фактор риска. Гормоны могут влиять на них, воздействуя на те участки ДНК, которые управляют ростом мозга зародыша, — заявил Саймон Барон-Коэн из Кембриджского университета.
Согласно исследованиям медиков, чем выше была концентрация гормонов в организме матерей, тем чаще их дети приобретали расстройство. Кроме того, учёные заметили, что аутизм представляет собой типично «мужскую болезнь». На каждую женщину-аутиста приходится по 3-4 мужчины, причины такой статистики пока остаются неизвестными, передаёт РИА Новости.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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