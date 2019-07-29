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Как вода с лимоном может навредить зубам 

Рамблер 46 минут назад
Всем известно, что подслащенные напитки, газировка без калорий и свежевыжатые соки повреждают эмаль зубов. Но мало кто догадывается, что среди вредителей белоснежной улыбки есть и минералка с "натуральным соком".
Чтобы доказать это, исследователи Варшавского медицинского университета решили протестировать несколько популярных в Польше напитков. Каждый из их они проанализировали на pH, концентрацию фосфора и кислотность. А дабы выяснить, как подсластители отражаются на зубах они использовали растворы ксилита, эритрита, стевии и глюкозы-фруктозы.
В ходе анализа эксперты установили, что и ароматизированная минералка, и напитки с подсластителями провоцируют экзогенную эрозию эмали. Самым интересным для ученых и вместе с тем неутешительным фактом стало то, что эрозионный потенциал глюкозы и фруктозы не меньше, чем у менее здоровых сахаров.
Иными словами, любые подсластители и ароматизаторы подвергают зубную эмаль опасности, поэтому, выбирая прохладительный напиток, лучше отдать предпочтение домашнему лимонаду.
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