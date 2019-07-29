Как вода с лимоном может навредить зубам

Всем известно, что подслащенные напитки, газировка без калорий и свежевыжатые соки повреждают эмаль зубов. Но мало кто догадывается, что среди вредителей белоснежной улыбки есть и минералка с "натуральным соком".

Чтобы доказать это, исследователи Варшавского медицинского университета решили протестировать несколько популярных в Польше напитков. Каждый из их они проанализировали на pH, концентрацию фосфора и кислотность. А дабы выяснить, как подсластители отражаются на зубах они использовали растворы ксилита, эритрита, стевии и глюкозы-фруктозы.

В ходе анализа эксперты установили, что и ароматизированная минералка, и напитки с подсластителями провоцируют экзогенную эрозию эмали. Самым интересным для ученых и вместе с тем неутешительным фактом стало то, что эрозионный потенциал глюкозы и фруктозы не меньше, чем у менее здоровых сахаров.

Иными словами, любые подсластители и ароматизаторы подвергают зубную эмаль опасности, поэтому, выбирая прохладительный напиток, лучше отдать предпочтение домашнему лимонаду.