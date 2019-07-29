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Правда ли, что очки ослабляют зрение 

Рамблер 1 час назад
Некоторые люди, страдающие от плохого зрения, отказываются носить очки на постоянной основе. Кому-то не нравится свое лицо в очках, другим же они доставляют дискомфорт. Но и есть и те, кто убежден, что очки ухудшают зрение. Так ли это на самом деле?
Как правило, люди носят очки либо из-за близорукости, либо из-за дальнозоркости. Последняя зачастую связана с возрастными изменениями. После 40 лет многие люди начинают замечать, что им стало труднее читать при плохом освещении. Происходит так из-за того, что с возрастом хрусталик глаза теряет эластичность, что затрудняет перефокусировку при изменении расстояния до объекта. Когда недуг прогрессирует настолько, что при чтении книги нам хочется отодвинуть ее дальше, чем позволяют руки, мы покупаем очки для зрения.
Что странно, долгосрочный эффект от ношения очков почти не изучен, и нет никаких исследований, говорящих о том, что очки пагубно влияют на зрение. Тогда откуда же столько людей убежденных в этом?
Дело в том, что с возрастом хрусталик продолжает деградировать. Из-за этого нам кажется, что мы становимся зависимыми от очков. Мы используем их все чаще и чаще и начинаем думать, что именно из-за очков ухудшилось зрение, хотя это не так.
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Болезни и лекарства , Видео
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