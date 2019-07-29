Найдено эффективное лекарство от рака 4 стадии

Эффективное лекарство от рака 4 стадии прошло испытания

Успешно прошло испытания новое лекарство от рака, в разы повышающее выживаемость больных с 4 стадией рака кожи. Об этом сообщили ученые Института иммунотерапии рака при Онкологическом центре имени Джона Хопкинса в США (одного из ведущих научных центров страны в этой области). В испытаниях препарата ниволумаба (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей и неподдающейся лечению другими методами меланомы, почечно-клеточного рака или немелкоклеточного рака легких приняли участие 270 человек. Как сообщается на портале MedicalXpress, по результатам испытаний пятилетняя выживаемость у больных, получавших лечение ниволумаб, была заметно выше, чем у больных, получавших другие доступные в 2008 году виды терапии, в том числе химиотерапию, ингибиторы киназы, биологическую терапию и другие. Для больных с раком кожи четвертой стадии пятилетняя выживаемость при обычных методах терапии составила пять процентов, для больных с немелкоклеточным раком легких — шесть процентов. Ниволумаб поднял выживаемость для больных с меланомой до 34,2% в пятилетнем горизонте, до 27,7% для больных с почечно-клеточным раком и до 15,6% для рака легких. Действие ниволумаба заключается в блокировке активности молекулы PD-1. Эта молекула является иммунной контрольной точкой, которая сдерживает клетки, не давая им атаковать раковую опухоль.