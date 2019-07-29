Как различать разные виды сыпи: 12 болезней с коварным симптомом

Красные точки, бордовые пятна, непонятные пузырьки…Мазать, подсушивать или срочно мчаться к врачу?

С первых дней жизни кожа человека выполняет множество сложнейших задач: осуществляет барьерную функцию, принимает участие в иммунных реакциях, обмене веществ и терморегуляции. При этом кожа ребенка, особенно младенца, физиологически существенно отличается от кожи взрослого человека. Она значительно тоньше, более проницаема для веществ окружающей среды и больше подвержена развитию кожных инфекцией. Отчасти именно поэтому мы так часто сталкиваемся с проблемой сыпи у ребенка.

Дерматолог детской клиники доказательной медицины DocDeti Анна Трушина рассказала о самых частых заболеваниях у детей, при которых появляется сыпь.

Токсическая эритема новорожденных

Обычно появляется в первые трое суток жизни, но может и чуть позднее. Проявляется красными пятнами на коже с пузырьками или даже гнойничками в центре, которые проходят самостоятельно. Бывает у 30-50% малышей.

Точная причина возникновения эритемы неизвестна. Однако предполагается, что высыпания возникают вследствие ответа созревающей иммунной системы на заселение кожи различными микроорганизмами, в особенности устьев волосяных фолликулов.

Связи с аллергенами, лекарствами, внешними раздражителями и конкретными инфекционными агентами выявлено не было.

Эритема не требует лечения и проходит самостоятельно без следа.

Акне новорожденных, или доброкачественный неонатальный цефалический пустулез

Эта сыпь выглядит как юношеские прыщи — красные высыпания, комедоны, или даже гнойнички, прыщики с «головкой». Возникает в ответ на заселение кожи грибковыми микроорганизмами рода Malassezia (это условно-патогенный микроорганизм, присутствующий практически у всех людей на коже).

Высыпания обычно возникают на лице и голове на третьей неделе жизни.

В большинстве случаев лечение не требуется.

Акне проходит самостоятельно. Лишь в редких ситуациях может потребоваться дополнительная терапия.

Потница

Может возникнуть в любом возрасте в ответ на избыточное потоотделение. Часто возникает у детишек вследствие перегревания, когда родители чрезмерно укутывают и одевают ребенка.

Наиболее часто сыпь при потнице располагается на груди, плечах, шее, но может быть и на других частях тела. Внешне проявляется наличием мелких пузырьков, точечной красной сыпи или мелких гнойничков. Проходит самостоятельно в течение нескольких дней при условии устранения причинного фактора.

Атопический дерматит (АтД)

Это хроническое воспалительное зудящее заболевание кожи. Чаще всего оно возникает в раннем детском возрасте, до 5 лет.

Единой причины, вызывающей АтД нет, в его появлении задействовано множество факторов: это и наследственная предрасположенность, и факторы окружающей среды, и образ жизни.

Одна из главных причин — нарушение барьерной функции кожи: у атопиков генетически нарушен синтез некоторых белков кожи, часто нарушены естественные защитные иммунные свойства кожи. Все это приводит к тому, что кожа теряет влагу и становится сухой и более восприимчивой к внешним раздражителям, аллергенам и инфекциям.

Клинические проявления АтД зависят от возраста, давности заболевания и стадии, но у всех пациентов так или иначе есть зуд и сухость кожи. У младенцев атопический дерматит проявляется в виде покраснений щек и кожи вокруг рта с сухостью и трещинками, усугубляющимися от слюнотечения.

Чем старше ребенок, тем вероятнее развитие высыпаний на туловище и конечностях.

Зона под подгузником обычно остается чистой. У детей более старшего возраста типичными местами высыпаний являются локтевые и подколенные сгибы, запястья, кожа вокруг глаз.

Примерно в 30% случаев у пациентов с атопическим дерматитом есть сопутствующие аллергические реакции.

Атопический дерматит требует назначения лечения педиатром и/или дерматологом, и/или аллергологом.

Крапивница

Если вы хоть раз сильно обжигались крапивой, то можете себе представить, как она выглядит: отечные объемные высыпания розового цвета различной формы, сопровождающиеся зудом, иногда сливающиеся в большие бляшки.

Отличительной особенностью крапивницы является нестойкость отдельных элементов: они исчезают в течение 24 часов без следа (но могут появляться новые).

Причиной крапивницы может быть контакт с каким-либо аллергеном или лекарством.

Очень часто ее причиной является вирусная инфекция.

При этом реакция развивается достаточно быстро: в течение нескольких минут или часов.

Пищевая аллергия

Как правило, проявляется крапивницей, обострением имеющегося атопического дерматита или ангиоотеком (отек Квинке). При наличии пищевой аллергии ухудшение состояния кожи наблюдается в течение нескольких минут-часов от употребления продукта. При реакциях замедленного типа — до 48 часов, не больше.

О чем важно помнить: какой-то типичной специфической сыпи, глядя на которую, можно уверенно сказать «Это вы что-то не то съели» — не существует!

Детские вирусные инфекции

Многие «детские» инфекционные болезни сопровождаются появлением высыпаний на коже. При этом высыпания могут сопровождаться общим недомоганием, повышением температуры тела и другими некожными симптомами (боль в горле, увеличение лимфоузлов, боль в животе, нарушения стула и др.), которые могут помочь заподозрить вирусную природу сыпи и установить верный диагноз.

Ветряная оспа

Типичная зудящая сыпь с пузырьками развивается при первичном инфицировании вирусом varizella-zoster. Сыпь появляется на фоне повышения температуры тела и общего недомогания, выглядит как красное пятно с маленьким прозрачным пузырьком в центре.

В последующем на месте пузырьков формируются корочки. Свежие элементы могут возникать в течение нескольких дней.

Розеола (внезапная экзантема)

Возникает при первичном инфицировании герпес-вирусом 6 или 7 типа. Для розеолы характерно повышение температуры тела (вплоть до 39℃) в течение 3-7 дней, после нормализации которой по всему телу появляется розовая сыпь (пятна и мелкие бугорки, без пузырьков), которая держится от нескольких часов до нескольких дней.

Краснуха

Вирусная инфекция, характеризующаяся невысокой температурой, увеличенными лимфоузлами и сыпью. Сыпь при краснухе мелкая, красного цвета, пятнисто-узелковая. Сначала сыпь появляется на лице, затем распространяется на все тело в течение 24 часов.

Держится, как правило, 3 дня.

Инфекционная эритема (парвовирус В19)

Как правило, после предшествующего подъема температуры и общего недомогания возникает очень характерная сыпь: сначала отмечается покраснение лица («синдром отшлепанных щек»), а затем на туловище возникает отчетливая симметричная кружевная сыпь красно-розового цвета, постепенно распространяющаяся на конечности. Сыпь может оставаться довольно долго: недели и месяцы.

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей («рука-нога-рот», «турецкая ветрянка»)

Возбудителем инфекции является вирус Коксаки А16. После 1-2 дней общего плохого самочувствия, повышения температуры тела на слизистой полости рта возникают болезненные язвочки, которые могут мешать есть и пить ребенку. Затем появляется пятнистая красная сыпь, трансформирующаяся в пузыри на ладонях и стопах.

Иногда она поднимается выше — на колени и ягодицы.

В каких случаях необходимо обратиться к врачу, если у ребенка сыпь

Сыпь не проходит в течение нескольких дней и продолжает распространяться.

Присутствует боль; кожа горячая, красная, отечная в месте высыпаний.

Присутствует гной.

Увеличены лимфоузлы.

Повышенная температура, озноб.

Плохое общее самочувствие ребенка.

Боли в животе, нарушение стула, рвота.

Сыпь не исчезает при надавливании стеклянным стаканом.