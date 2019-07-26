Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван способ борьбы с опаснейшим раком 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: pixabay
Ученые Института Солка в США выяснили, что препараты, нацеленные на белок CREB, который регулирует активность специфичных генов, предотвращает рост опухоли, что позволяет бороться с трудноизлечимыми типами рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
CREB является фактором транскрипции, который связывается с определёнными последовательностями ДНК, называемые CRE. CRE, в свою очередь, активируют или выключают ген, управляя, таким образом, синтезом белков. Хотя известно, что CREB участвует в развитии раковых опухолей, до недавнего времени не было понятно, как он связан со злокачественными заболеваниями.
Ученые выяснили, что CREB и его транскрипиционный коактиватор CRTC2 наблюдаются в тканях немелкоклеточного рака легких. Обычно противоопухолевый ген LKB1 блокирует CREB, однако у пациентов со злокачественным новообразованием этот ген не работает из-за мутации. CRTC2 способствует активации других вызывающих рак генов, в том числе ID1.
Исследователи также определили препараты, которые помогут подавить CREB. Некоторые из этих лекарств уже применяются в борьбе с диабетом.
Последние новости
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Прояснена ситуация с блокированными в Европе российскими танками Россию позвали на Олимпиаду-2020
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему опасно глубоко и часто дышать
От каких людей не пахнет потом4
В американца в аквапарке вселился паразит-убийца18
Женщину по ошибке дважды отправили на химиотерапию
Врачи нашли главную причину внезапных смертей1
Видео
10:30
Как понять, что ваша печень разрушается
Болезни и лекарства
05:13
Назван необычный способ распознать скорую смерть
Болезни и лекарства
02:52
Ученые выяснили, что машина расскажет о потенции
Наука
08:06
Как связаны стресс и гипертония
Наука
02:20
Зачем удаляют зубы мудрости
ЗОЖ
02:48
Названы хронические болезни, которые вызывают рак
Болезни и лекарства
01:51
Признаки, указывающие на болезни печени
Болезни и лекарства
02:54
Ученые выяснили, что видят люди перед смертью
Наука
02:41
Симптомы, при которых нужно посетить проктолога
Болезни и лекарства
05:44
Передается ли гипертония по наследству
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть