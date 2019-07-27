Устаревшие лекарства, которые принимают только россияне

По привычке мы продолжаем покупать медикаменты, которые когда-то брали наши мамы и бабушки. Но времена изменились, наука не стоит на месте, и сейчас существуют более эффективные аналоги. Рассказываем о препаратах, от которых уже давно стоит отказаться.

Анальгин

Да, в начале века он неплохо справлялся со своей главной задачей — снимать боль. И за неимением лучшего его побочные эффекты приходилось терпеть. А среди них, например, значится анафилактический шок. Но теперь стоит покупать более современные щадящие лекарства. Анальгин запрещен в США и европейских странах.

Бисептол

Из-за частого употребления бисептола у микробов появилась определенная устойчивость к его действию. Поэтому в настоящее время он малоэффективен. При этом препарат может стать причиной сильной аллергии. Поэтому западные врачи не прописывают его детям младше 12 лет.

Корвалол

Любимое лекарство бабушек всей страны на самом деле совершенно бесполезно при сердечной боли. А из-за содержания в нем транквилизатора появляется устойчивая привычка к приему препарата. По этой же причине корвалол нельзя ввозить в Соединенные Штаты.

Валидол

Другой фаворит всех пожилых сердечников менее вреден, чем корвалол, но и пользы от него нет. Его действие можно сравнить с эффектом плацебо. В лучшем случае действует как успокоительное, в худшем — никак.

Левомицетин

Антибиотики тоже устаревают. У левомицетина также много побочных эффектов, он может вызвать поражение костей, например. Лучше принимать более современные средства с бережным действием.