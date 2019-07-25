По каким причинам возникает конъюктивит

Многие из нас наверняка с детства слышали: «Не три глаза грязными руками, заболеешь». Почему-то принято считать, что конъюнктивит — это болезнь грязных рук. На самом деле воспаление может развиться не только из-за бактерий, но и из-за вируса или аллергии. Соответственно и подход к лечению будет разный.

Однако, что именно стало причиной заболевания, может определить только врач после сдачи анализов.

Дело в том, что большинство воспалительных инфекций глаз имеют схожие признаки — покраснение, отек век, боль и зуд. Медлить с выяснением нельзя, так как если воспалительный процесс перейдет на внутренние слои роговицы, есть риск появления рубцов, снижения зрения или слепоты.

Наиболее простой вариант — та самая болезнь грязных рук — бактериальный конъюктивит. Явным свидетельством тому будет появление густого желто-зеленого гноя и залепленные им глаза после сна. Как правило, сначала поражается один глаз, а через несколько часов — и второй. Домашние средства типа вчерашней заварки или раствора фурацилина не всегда эффективны. Сегодня офтальмологи рекомендуют современные глазные капли с антисептиком либо, если болезнь запущена, — антибиотики последнего поколения.

Второй по распространенности — аллергический конъюктивит. Чаще всего он бывает сезонным, когда начинают цвести растения. Но может быть и реакцией на хлорированную воду в бассейне, на животных, контактные линзы, лекарства или продукты питания. Проявляется обычно сильным зудом, отечностью век, слезами, покраснением, болью, резью в глазах и светобоязнью.

Кроме анестетиков и антибактериальных капель, врачи прописывают еще и противоаллергические капли для глаз и антигистаминные препараты. В тяжелой ситуации могут прописать гормональные глазные капли и мази. Самостоятельно их назначать нельзя, так как у многих есть серьезные побочные эффекты, и, не зная клинической картины, можно только навредить.

Еще один тип конъюктивита — вирусный. В частности, известны герпетические, хламидийные, энтеровирусные и другие его формы. Нередко заболевание поражает сразу всю семью. Инфекцию легко подхватить как контактным, так и воздушно-капельным путем. Она может давать тяжелые осложнения на глаза, поэтому лечиться нужно под наблюдением врача и начинать лечение как можно раньше.