Что может сделать с организмом черная плесень

Мы все стремимся обустроить наше жилье как можно более уютно, но порой не обращаем внимание на мелочи, которые наносят огромный вред здоровью.

Речь идет о черной плесени, — этот вид грибов встречается в наших ванных комнатах чаще остальных. Дело в том, что плесневые грибки обожают тепло и сырость. Как правило, влажность в ванне достигает 60%, что создает идеальные условия для размножения плесени. Кстати, оккупировав ванную комнату, она непременно переместится и в другие места квартиры.

Черная плесень в доме — это почти что бомба замедленного действия. Если вы увидели на стенах или потолке черный налет, необходимо немедленно начать с ним борьбу. Но находиться в таком помещении лучше не стоит, ведь это чревато проблемами со здоровьем.

Во-первых, от черной плесени возникают кожные заболевания, — споры грибов устраиваются на коже, из-за чего появляются дерматозы и микозы.

Во-вторых, плесень провоцирует появление суставно-ревматических болезней, которые негативно сказываются на общем самочувствии.

В-третьих, не стоит забывать и о том, что грибок в доме раздражает слизистую носа, вызывает покраснение глаз, ухудшение зрения и хронический насморк.

И наконец, плесень на стенах нельзя игнорировать хотя бы потому, что при регулярном воздействии на организм, она активирует в нем раковые клетки, в результате чего может возникнуть злокачественная опухоль.