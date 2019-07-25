8 опасных болезней, которыми питомцы заражают хозяев

С любимым четвероногим можно делить квартиру и досуг, но не хвори.

Бартонеллез (болезнь «кошачьей царапины»)

Переносчики: кошки

Симптомы и способ передачи: у животного симптомы не проявляются. Заражение происходит от тесного контакта (лизание, царапанье, укусы). После того как ранка зажила, появляется пятнышко, которое через некоторое время становится пузырьком, наполненным жидкостью. Через месяц воспаляется ближайший к ране лимфоузел, плюс появляются головная боль и небольшое повышение температуры. Может развиться менингит.

Профилактика: хозяину лучше сразу обработать ранку 2%-ным раствором перекиси водорода, а после — йодом или спиртом.

ОрнитозПереносчики: комнатные птицы (попугаи, волнистые попугайчики, канарейки и др.).

Симптомы и способ передачи: больные птицы линяют, слабы. Болезнь передается воздушно-капельным путем — достаточно пообщаться с птицей, вдохнуть пыль из клетки. У человека начинаются озноб, головная и мышечные боли, высокая температура, сухой кашель, воспаление глотки и трахеи. Поражается печень, селезенка, легкие, сердечная мышца, нервная система. Опасен для беременных.

Профилактики не существует.

Токсоплазмоз

Переносчики: кошки

Симптомы и способ передачи: у кошки краснеют глаза, появляются небольшие выделения из носа, она может немного похудеть, временно потерять аппетит. Чаще же болезнь проходит бессимптомно. Заражение происходит через контакт с кошачьими испражнениями, песком из кошачьего туалета, можно вдохнуть возбудитель даже с шерсти. При этом увеличиваются лимфоузлы, повышается температура. Особо опасно заболевание для беременных женщин.

Профилактика: по возможности не выпускайте кошку на улицу, не кормите ее сырым мясом, не давайте ловить мышей и крыс. Сами тщательно мойте руки после общения с ней, не подносите близко к лицу, не пускайте к себе в постель.

Лептоспироз

Переносчики: собаки

Симптомы и способ передачи: псина отказывается от корма, у нее повышается температура, она становится вялой, появляется рвота, диарея. Передается, если моча или слюна попадет на поврежденную кожу человека. Начинается болезнь с озноба, повышения температуры, сильных мышечных болей. Затем идет поражение почек, печени. Без лечения можно либо получить серьезные осложнения, либо умереть.

Профилактика: не давать псу купаться в водоемах со стоячей водой, делать профилактическую прививку раз в 8–9 месяцев.

Дерматомикозы (стригущий лишай)

Переносчики: собаки, кошки

Симптомы и способ передачи: у животных появляется пятно без волос, которое чешется. Передается при контактах с шерстью. У человека тоже появляются округлые или овальные воспаленные пятна, покрытые корочкой, которые зудят. Могут они появиться на голове, лице, шее и руках.

Профилактика: животное можно привить, необходимо регулярно осматривать у ветеринара. Если животное заболело, надо проводить не только лечение, но и тщательную уборку квартиры.

Гельминтоз (глисты)

Переносчики: собаки, кошки

Симптомы и способ передачи: у животных появляется нестабильный стул, вздутие живота, худоба, вялость. Заражение происходит при контакте с животным или лотком кошки. Симптомы проявляются те же, что и у животных.

Профилактика: животному надо раз в три месяца проводить дегельминтизацию. А людям — следить за личной гигиеной, мыть руки после общения с питомцем и уборки его туалета.

Хламидиоз

Переносчики: кошки

Симптомы и способ передачи: либо не проявляются вообще никакие симптомы, либо хронический конъюнктивит. Передается воздушно-капельным путем, при контакте со слюной и другими выделениями. У человека возникают глазные, кишечные болезни, бесплодие.

Профилактика: вакцинация кошки защищает от проявлений болезни, но заражение и носительство возбудителя все равно возможны. А людям надо следить за личной гигиеной, мыть руки после общения с питомцем и уборки его туалета.

Бешенство

Переносчики: собака или кошка

Симптомы и способ передачи: больное животное либо прячется от хозяина, либо очень хочет ласки, пытается лизнуть. Позже может на всех кидаться. Характерен хриплый лай, странное мяуканье из-за поражения гортани. Животное не может пить, у него выделяется слюна. Болезнь передается через укус либо со слюной, попавшей на поврежденную кожу или слизистую человека. Первые признаки — зуд и боли в месте укуса, боли по ходу нервных путей рядом с инфицированным местом, водобоязнь. Болезнь развивается стремительно и может закончиться смертью. Нужна срочная прививка.

Профилактика: для животных — обязательная ежегодная прививка. Если человека укусило больное или подозрительное животное, надо промыть рану теплой кипяченой водой, обработать ее 70%-ным спиртом или йодом и обратиться в больницу для проведения вакцинации.