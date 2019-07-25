Как справиться с гипертоническим кризом

Врач рассказала «АиФ-Юг», как оказать первую помощь пострадавшему.

«Гипертонический криз — тяжелое состояние с резким повышением артериального давления. Его нужно немедленно снижать, иначе может развиться сердечная недостаточность, отек легких, инсульт, отек зрительного нерва,

— говорит заведующая кардиологическим отделением №4 Первой краевой больницы Зоя Татаринцева.

Признаки гипертонического криза:

внезапность. Начало криза от нескольких минут до нескольких часов;⠀⠀очень высокий для вас уровень артериального давления;⠀⠀интенсивная головная боль, головокружение, тошнота⠀чувство страха, тревоги, озноб, чувство жара, жажда⠀⠀

Первая помощь при гипертоническом кризе:

уложить больного в постель, приподняв голову;⠀вызвать врача;⠀⠀измерить и записать пульс и артериальное давление;⠀дать больному препараты, снижающие артериальное давление в их обычной дозе. ⠀

Спровоцировать криз могут: эмоциональные стрессы;⠀⠀

физические перегрузки;⠀⠀

метеорологические влияния;⠀

переизбыток алкоголя, шоколада, сыра, кофеинсодержащих продуктов, · задержка соли и воды в организме, повышенное выделение ренина, острая ишемия мозга или сердца;⠀⠀

внезапная отмена антигипертензивных препаратов, передозировка симпатомиметиков, кортикостероидов, кофеина и т. д. ;⠀⠀

солнечная инсоляция. ⠀