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Как справиться с гипертоническим кризом 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Врач рассказала «АиФ-Юг», как оказать первую помощь пострадавшему.
«Гипертонический криз — тяжелое состояние с резким повышением артериального давления. Его нужно немедленно снижать, иначе может развиться сердечная недостаточность, отек легких, инсульт, отек зрительного нерва,
— говорит заведующая кардиологическим отделением №4 Первой краевой больницы Зоя Татаринцева.

Признаки гипертонического криза:

внезапность. Начало криза от нескольких минут до нескольких часов;⠀⠀очень высокий для вас уровень артериального давления;⠀⠀интенсивная головная боль, головокружение, тошнота⠀чувство страха, тревоги, озноб, чувство жара, жажда⠀⠀

Первая помощь при гипертоническом кризе:

уложить больного в постель, приподняв голову;⠀вызвать врача;⠀⠀измерить и записать пульс и артериальное давление;⠀дать больному препараты, снижающие артериальное давление в их обычной дозе. ⠀

Спровоцировать криз могут:

  • эмоциональные стрессы;⠀⠀
  • физические перегрузки;⠀⠀
  • метеорологические влияния;⠀
  • переизбыток алкоголя, шоколада, сыра, кофеинсодержащих продуктов, · задержка соли и воды в организме, повышенное выделение ренина, острая ишемия мозга или сердца;⠀⠀
  • внезапная отмена антигипертензивных препаратов, передозировка симпатомиметиков, кортикостероидов, кофеина и т. д. ;⠀⠀
  • солнечная инсоляция. ⠀

Как предотвратить гипертонический криз:⠀⠀

  • регулярно измеряйте кровяное давление;⠀
  • если у вас повышенное давление — вам следует проходить осмотр в поликлинике по месту жительства не реже 1 раза в 3 месяца;⠀
  • контролируйте свое состояние в стрессовых ситуациях;⠀⠀
  • давайте себе время отдыха, по возможности в тишине;⠀
  • не злоупотребляйте большим количеством жидкости;⠀⠀
  • ограничьте потребление соли: не более 5 г в день. Бросьте курить;⠀⠀
  • ограничьте потребление алкоголя;⠀⠀
  • выберите для себя любимый вид физической активности». ⠀
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Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
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