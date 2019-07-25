Как справиться с гипертоническим кризом 

Врач рассказала «АиФ-Юг», как оказать первую помощь пострадавшему.
«Гипертонический криз — тяжелое состояние с резким повышением артериального давления. Его нужно немедленно снижать, иначе может развиться сердечная недостаточность, отек легких, инсульт, отек зрительного нерва,
— говорит заведующая кардиологическим отделением №4 Первой краевой больницы Зоя Татаринцева.
Признаки гипертонического криза:
внезапность. Начало криза от нескольких минут до нескольких часов;⠀⠀очень высокий для вас уровень артериального давления;⠀⠀интенсивная головная боль, головокружение, тошнота⠀чувство страха, тревоги, озноб, чувство жара, жажда⠀⠀
Первая помощь при гипертоническом кризе:
уложить больного в постель, приподняв голову;⠀вызвать врача;⠀⠀измерить и записать пульс и артериальное давление;⠀дать больному препараты, снижающие артериальное давление в их обычной дозе. ⠀
Спровоцировать криз могут:
- эмоциональные стрессы;⠀⠀
- физические перегрузки;⠀⠀
- метеорологические влияния;⠀
- переизбыток алкоголя, шоколада, сыра, кофеинсодержащих продуктов, · задержка соли и воды в организме, повышенное выделение ренина, острая ишемия мозга или сердца;⠀⠀
- внезапная отмена антигипертензивных препаратов, передозировка симпатомиметиков, кортикостероидов, кофеина и т. д. ;⠀⠀
- солнечная инсоляция. ⠀
Как предотвратить гипертонический криз:⠀⠀
- регулярно измеряйте кровяное давление;⠀
- если у вас повышенное давление — вам следует проходить осмотр в поликлинике по месту жительства не реже 1 раза в 3 месяца;⠀
- контролируйте свое состояние в стрессовых ситуациях;⠀⠀
- давайте себе время отдыха, по возможности в тишине;⠀
- не злоупотребляйте большим количеством жидкости;⠀⠀
- ограничьте потребление соли: не более 5 г в день. Бросьте курить;⠀⠀
- ограничьте потребление алкоголя;⠀⠀
- выберите для себя любимый вид физической активности». ⠀