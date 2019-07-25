Серьезные заболевания, о которых говорит частая зевота

Здоровый человек ежедневно зевает от семи до 23 раз. Но если число зевков значительно выше, а поводов для того нет, не стоит пускать это на самотек, ведь иногда таким образом организм сигнализирует о серьезных заболеваниях.

Инсульт

Частая зевота после недавно пережитого инсульта — явление нормальное. Данный процесс, как считают врачи, помогает отрегулировать температуру тела и мозга, которые перегреваются во время приступа.

Однако порой частые зевки являются предвестниками инсульта. Если ко всему прочему вы можете улыбаться лишь одной стороной рта, у вас не получается поднять руку, а речь стала невнятной, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Опухоль мозга

Регулярные зевки довольно редко говорят об опухоли головного мозга, но порой это случается. Особенно, если помимо зевания вы страдаете от частых головных болей, резкого ухудшения зрения и частичной потери памяти.

Ожирение

У людей с избыточным весом неконтролируемая зевота может возникнуть по двум причинам. Во-первых, из-за проблем в работе щитовидной железы. Они приводят к изменению гормонального фона, повышают сонливость и утомляемость.

Во-вторых, еще одним признаком ожирения является гиповентиляция легких, то есть затрудненное дыхание. Происходит это из-за замедленной работы головного мозга или тесноты в области грудной клетки вследствие лишнего веса. Гиповентиляция повышает количество углекислого газа и снижает объем кислорода. Зевота же — это защитная реакция организма, она помогает отрегулировать поток поступающего воздуха.