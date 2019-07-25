3 признака того, что у вас может случиться остановка сердца

Ежегодно от болезней сердца умирает до 18 миллионов человек всех возрастов. Однако огромную часть этих смертей можно было бы предотвратить при своевременном обращении к врачу. Проблема в том, что сердечные сбои распознать не так просто. Нередко они маскируются под обычное недомогание. Но если обращать внимание на неочевидные симптомы, шансы избежать страшного диагноза резко увеличиваются.

Дискомфорт в области груди

По мнению экспертов неприятные ощущения в грудной клетке — один из самых распространенных признаков проблем с сердцем. Проявляться они могут по-разному: у кого-то возникает жжение, у других стеснение или пощипывание. Так или иначе, если вы почувствовали что-то необычное в области груди, нужно немедленно сделать электрокардиограмму и УЗИ сердца.

Боль в левой руке

Из-за того, что нервы, идущие от сердца, и нервы, идущие от левой руки, посылают сигналы в одну и ту же область мозга, не всегда понятно, что именно болит. Если вы недавно повредили руку, боль в ней будет вполне понятна. Но если видимых причин для возникновения дискомфорта нет, а конечность продолжает ныть, и к тому же боль постепенно увеличивается, лучше не пытаться перетерпеть, а вызвать скорую. Этот симптом свидетельствует о возможном инфаркте.

Неожиданная одышка

Учащенное дыхание во время занятий спортом — явление абсолютно нормальное. Помимо этого к одышке может привести избыточный вес, стресс, нахождение в душном помещении и сидячий образ жизни. Но если все это едва ли относится к вам, а одышка все равно возникает на постоянной основе вместе с усталостью и болью груди, вам необходимо обратиться к кардиологу. Скорее всего недостаток кислорода, из-за которого и случается одышка, вызван плохим кровообращением. Оно же, в свою очередь, сигнализирует о нарушениях в работе сердца.