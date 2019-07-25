Как здоровье женщины связано с ее бедрами

Здоровье женщины связано с полнотой ее бедер. Такие выводы сделала группа ученых из Европы, Азии и России, опубликовавшие свое исследование в медицинском журнале European Heart Journal.

Для этого врачи около пяти лет изучали состояние здоровья 2683 женщин в возрасте от 50 до 79 лет c нормальным индексом массы тела.

Оказалось, что женщины с пышной верхней частью тела более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, а женщины с пышными бедрами страдают от них гораздо меньше.

Получается, что жир на бедрах, ягодицах и ляжках на самом деле полезен для женского здоровья. Такой жир содержит противовоспалительное вещество, предупреждающее закупоривание артерий и вбирает в себя опасные жирные кислоты.

«Значение имеет форма тела и места отложения жира. Жир на бедрах и ляжках — это хорошо, а вокруг живота — плохо», — пояснял ранее доктор Константинос Манолопулос из Оксфордского университета.

Кроме того, процент жира на туловище и ногах больше у тех, кто испытывает меньшие физические нагрузки, но принимает таблетки для снижения холестерина и нестероидные противовоспалительные препараты.

Женщины с большим количеством жира на бедрах и ногах реже были курящими и страдали диабетом, но чаще использовали гормональную терапию.

По мнению ученых, жир в верхней части туловища прямо связан с различными метаболическими нарушениями, такими как плохой гликемический контроль, повышенный уровень инсулина, системные воспаления и дислипидемия (повышенный холестерин).

Таким образом, узкие бедра и полная талия гораздо опаснее для женского здоровья, чем округлые бедра. Так, верхний тип ожирения зачастую связан с ишемической болезнью сердца и диабетом.

По словам специалистов, самыми здоровыми являются женщины с пышными округлыми бедрами и узкой талией.