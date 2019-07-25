Что не так с районными поликлиниками в России

Несмотря на триллионы рублей, влитые в реформирование отечественного здравоохранения, с поддержкой здоровья и лечением у россиян по-прежнему возникают проблемы. Начинаются эти проблемы уже на первом этапе — при обращении в районные поликлиники.

Нехватка специалистов

Реформа здравоохранения была спланирована таким образом, что сначала деньги тратились на закупку оборудования, а на втором этапе, спустя 3 года, должно было произойти повышение зарплат врачей и медсестер. Медики предупреждали, что "покамест травка подрастет, лошадка с голоду помрет", но к ним не прислушались. В результате оборудование стоит, но специалисты в большой степени разбежались по коммерческим клиникам, и работать на нем некому. На нехватку специалистов в районной поликлинике пожаловались 86% россиян в ходе специального опроса, проведенного ОНФ (Общероссийский народный фронт). Особенно часто в поликлиниках не хватает неврологов и офтальмологов.

Низкая квалификация специалистов

Эта проблема связана с предыдущей. Во многих поликлиниках остались дорабатывать пожилые врачи, которые не интересуются новыми методами лечения и просто отсиживают нужные часы. Специалиста высокого уровня в районных поликлиниках не встретишь. Особенно большая проблема — с диагностикой.

"Укрупнение"

"Укрупнение" медицинских учреждений привело к тому, что нужную услугу порой можно получить только в одной поликлинике вдалеке от дома. Особенно остро эта проблема стоит в российской глубинке. Но даже в крупных городах запись на проведение обследование на каком-либо дорогостоящем оборудовании может быть на месяцы вперед. "Мы не имеем права назначать УЗИ так часто, нас за это ругают", — отвечают районные врачи на просьбы пациентов проверить состояние своего здоровья.

Короткое время приема

"Шаг" электронной записи к врачу — 12 минут. За это время врач должен успеть выслушать пациента, провести осмотр и сделать запись в его медкарточку. В реальности понять состояние больного за такое время практически невозможно.