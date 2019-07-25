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Назван необычный способ распознать скорую смерть 

Рамблер 1 час назад
Потеря обоняния или его ухудшение в немолодом возрасте может быть одним из признаков скорой смерти человека. Об этом сообщается на сайте Стокгольмского университета со ссылкой на соответствующее исследование.
Проект исследования старения Betula проводится уже более 25 лет. В общей сложности в нем участвовали 1774 человека от 40 до 90 лет. В рамках проекта был разработан специальный тест. Добровольцы должны были различить 13 различных запахов. После прохождения тестирования они продолжали находиться под наблюдением еще 10 лет.
По словам Ингрид Экстрем, аспиранта кафедры психологии, где проводилось исследование, результаты последующего наблюдения показали, что чем меньше запахов во время теста распознал человек, тем выше была вероятность его смерти.
Ученые связывают это с тем, что для поддержания обоняния требуется много новых нервных клеток. Некоторые болезни могут пагубно повлиять на данный процесс. "Возможно, обоняние отражает общее состояние здоровья", — отметила Экстрем.
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