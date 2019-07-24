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Названы болезни, которые вызывают рак 

Ugpressa.ru 4 часа назад
Фото: Ugpressa.ru
Врачи предупреждают, что злокачественные новообразования появляются гораздо чаще при наличие у человека хронических заболеваний. Подчеркивается, что именно хронические болезни понижают иммунную и противораковую защиту человеческого организма.
В число заболеваний, которые медицинские специалисты относят к предраковым состояниям, входят гастрит с пониженной кислотностью и язва желудка, гепатиты В и С, мастопатия и эрозии и дисплазия. Так, при вирусных гепатитах повышается риск развития карциномы печени.
Практически во всех случаях, если не лечить хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, то эти недуги приводят к раку, уточняют медики.
Специалисты предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти об онкологии. В таких случаях нужно срочно обратиться к медицинским специалистам за консультацией и проведением обследования.
Серьезным дополнительным фактором риска является ВИЧ-инфекция, предостерегают врачи. На его фоне с высокой вероятностью развиваются: лимфома, саркома Капоши, рак шейки матки, прямой кишки, кожи и легких.
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