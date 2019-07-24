Названы болезни, которые вызывают рак

Врачи предупреждают, что злокачественные новообразования появляются гораздо чаще при наличие у человека хронических заболеваний. Подчеркивается, что именно хронические болезни понижают иммунную и противораковую защиту человеческого организма.

В число заболеваний, которые медицинские специалисты относят к предраковым состояниям, входят гастрит с пониженной кислотностью и язва желудка, гепатиты В и С, мастопатия и эрозии и дисплазия. Так, при вирусных гепатитах повышается риск развития карциномы печени.

Практически во всех случаях, если не лечить хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, то эти недуги приводят к раку, уточняют медики.

Специалисты предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти об онкологии. В таких случаях нужно срочно обратиться к медицинским специалистам за консультацией и проведением обследования.

Серьезным дополнительным фактором риска является ВИЧ-инфекция, предостерегают врачи. На его фоне с высокой вероятностью развиваются: лимфома, саркома Капоши, рак шейки матки, прямой кишки, кожи и легких.