Как вернуть или обменять приобретенные в аптеке лекарства

Большинству из нас хорошо известно, что практически на все приобретаемые в аптеке товары распространяются свои особые правила. А потому к покупке лекарственных препаратов следует подходить с повышенной внимательностью и осторожностью, ведь, если ошибешься с выбором, вернуть деньги или обменять товар на «правильный» аналог уже вряд ли получится. Однако и из данного правила существуют свои исключения, о которых некоторые россияне, вероятно, даже и не знали.

О том, в каких случаях возможен возврат приобретенных лекарственных препаратов, а в каких ситуациях это сделать уже будет невозможно, нашим читателям помогает разораться юрист Олег Рабушенко.

Ошибка или дефект

«Лекарственные средства относятся к категории товаров, продажа которых особо регламентирована законодательством, — поясняет юрист. — По общему правилу, лекарственные препараты надлежащего качества вернуть или обменять после их покупки нельзя. Иными словами, если таблетки не подошли по субъективным причинам, например, потребитель по ошибке приобрел препарат с другим названием, в неподходящей дозировке и тому подобное, то сдать их обратно не получится, даже если товарный вид полностью сохранен».

Однако может случиться и так, что, рассчитавшись за нужный вам препарат и получив на руки чек, вы внезапно столкнетесь с далеко не самым приятным «сюрпризом».

«В том случае, если потребитель обнаружил в приобретенном лекарственном препарате существенные недостатки, возникшие по вине производителя или продавца, то вернуть лекарство в аптеку возможно, — утверждает Олег Рабушенко. — Такими недостатками считаются любые нарушения в составе или комплектации покупки, которые мешают применять её по прямому назначению. Например, истек срок годности препарата на момент приобретения. При выявлении такого нарушения продавец должен принять лекарства обратно и вернуть производителю всю просроченную продукцию или утилизировать ее. Среди других примеров — не указаны срок годности или серия партии или указаны по-разному на флаконе и упаковке; нарушена комплектация препарата, не вложена инструкция; таблетки не соответствуют описанию, приведенному в приложении; имеются дефекты упаковки, включая помятые коробочки, блистеры и сколы на ампулах».

Куда жаловаться

Существуют и другие причины, по которым покупатель имеет право потребовать возврата средств за приобретенный им препарат.

«Основанием для возврата может служить предоставление аптекой недостоверной информации о лекарственном препарате, приобретение лекарства по рекомендации продавца, который не уведомил его о противопоказаниях или неверно определил дозировку и тому подобное»,

— рассказывает юрист.

Что же делать, если вы обнаружили что-то из вышеперечисленного, но продавец отказывается принять у вас лекарство?