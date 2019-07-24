Большинству из нас хорошо известно, что практически на все приобретаемые в аптеке товары распространяются свои особые правила. А потому к покупке лекарственных препаратов следует подходить с повышенной внимательностью и осторожностью, ведь, если ошибешься с выбором, вернуть деньги или обменять товар на «правильный» аналог уже вряд ли получится. Однако и из данного правила существуют свои исключения, о которых некоторые россияне, вероятно, даже и не знали.
О том, в каких случаях возможен возврат приобретенных лекарственных препаратов, а в каких ситуациях это сделать уже будет невозможно, нашим читателям помогает разораться юрист Олег Рабушенко.
Ошибка или дефект
«Лекарственные средства относятся к категории товаров, продажа которых особо регламентирована законодательством, — поясняет юрист. — По общему правилу, лекарственные препараты надлежащего качества вернуть или обменять после их покупки нельзя. Иными словами, если таблетки не подошли по субъективным причинам, например, потребитель по ошибке приобрел препарат с другим названием, в неподходящей дозировке и тому подобное, то сдать их обратно не получится, даже если товарный вид полностью сохранен».
Однако может случиться и так, что, рассчитавшись за нужный вам препарат и получив на руки чек, вы внезапно столкнетесь с далеко не самым приятным «сюрпризом».
«В том случае, если потребитель обнаружил в приобретенном лекарственном препарате существенные недостатки, возникшие по вине производителя или продавца, то вернуть лекарство в аптеку возможно, — утверждает Олег Рабушенко. — Такими недостатками считаются любые нарушения в составе или комплектации покупки, которые мешают применять её по прямому назначению. Например, истек срок годности препарата на момент приобретения. При выявлении такого нарушения продавец должен принять лекарства обратно и вернуть производителю всю просроченную продукцию или утилизировать ее. Среди других примеров — не указаны срок годности или серия партии или указаны по-разному на флаконе и упаковке; нарушена комплектация препарата, не вложена инструкция; таблетки не соответствуют описанию, приведенному в приложении; имеются дефекты упаковки, включая помятые коробочки, блистеры и сколы на ампулах».
Куда жаловаться
Существуют и другие причины, по которым покупатель имеет право потребовать возврата средств за приобретенный им препарат.
«Основанием для возврата может служить предоставление аптекой недостоверной информации о лекарственном препарате, приобретение лекарства по рекомендации продавца, который не уведомил его о противопоказаниях или неверно определил дозировку и тому подобное»,
— рассказывает юрист.
Что же делать, если вы обнаружили что-то из вышеперечисленного, но продавец отказывается принять у вас лекарство?
«В случае отказа продавца в приеме товара, покупателю рекомендуется оставить свое обращение в книге отзывов и предложений, в котором следует описать сложившуюся ситуацию, свои требования, а также оставить контактные данные, — рассказывает Олег Иванович. — Если руководство аптеки в течение 5 рабочих дней не предпримет соответствующих действий, то свои права граждане могут восстановить с помощью надзорных инстанций или в суде. К надзорным организациям в данной сфере относятся Росздравнадзор и Роспотребнадзор, куда и следует написать жалобу».