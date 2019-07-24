Симптомы, при которых нужно посетить проктолога

Симптомы, говорящие о необходимости визита к проктологу

Многие не любят ходить по врачам, а к докторам некоторых специальностей идут крайне неохотно. Среди таких "страшных" специалистов — проктолог. Наслушавшись от знакомых о малоприятной процедуре осмотра, больные не хотят и думать об этом. Однако существует ряд симптомов, при которых нужно обязательно идти к этому врачу.

Появление боли и крови

Если у вас появились боли во входном отверстии задней кишки, а в стуле — кровь, это может быть признаком геморроя. В запущенных случаях заболевание может привести к злокачественной опухоли. У рака прямой кишки нет специфических симптомов, по которым его можно диагностировать. Вы сможете узнать диагноз, лишь посетив врача и пройдя обследование.

Боль в прямой кишке может быть вызвана ее травмами, воспалением (проктитом), инфекциями, в том числе половыми. Иногда сильная, острая боль возникает из-за спазмов мышц тазового дна — синдроме леваторов, скоротечной прокталгии. Реже встречается выпадение прямой кишки и воспаление тканей вокруг нее, абсцессы.

Ректальное кровотечение может начаться из-за воспаления в кишке, дивертикулита (воспаление дивертикула внутренней оболочки толстого кишечника), полипов или злокачественных опухолей. Если вы заметили у себя стул черного цвета (мелена), который неприятно пахнет, это может говорить о кровотечении в верхних отделах ЖКТ, например, в желудке. Кровь может почернеть из-за воздействия на нее ферментов и соляной кислоты.

"Шишка" во входном отверстии

В основном своеобразная "шишка" в области заднего прохода представляет собой наружный геморроидальный узел (или выпавший внутренний). Если он не болит, "шишка" может быть бородавкой или контагиозным моллюском. Если же образование сопровождается болезненными ощущениями, это может свидетельствовать о тромбированном геморроидальном узле или гнойном воспалении. Иногда такое образование оказывается злокачественной опухолью.

Зуд

Зуд обычно возникает при трещинах и геморрое. У детей это может быть симптомом появления гельминтов острицы. Чесаться может и после употребления острой и пряной еды, которая раздражает прямую кишку. При длительном приеме антибиотиков или иммунодефиците может возникать кандидоз. Инфекцию вызывают дрожжеподобные грибки. Реже встречаются псориаз, свищи и злокачественные опухоли.

Проблемы в работе кишечника

Если за последние 24 часа вы ходили в туалет чаще трех раз, при этом стул был жидким, это может быть симптомом хронической диареи. Запоры и диареи, которые сопровождаются мучительными позывами, болями и тянущим чувством в области прямой кишки, могут быть вызваны воспалением и гнойниками в прямой кишке. Нужно исключать и онкологию.

Стоит отметить, что врачи рекомендуют проходить специальную процедуру — колоноскопию — всем, особенно людям старше 50 лет. Это такой скрининг, способный выявить патологии толстой и прямой кишки. В 2017 году в России у каждого девятого-десятого онкологически больного был диагностирован рак прямой кишки. Риск захворать составляет 4-5%, причем большинство больных находятся за отметкой 50 лет.