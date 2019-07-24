Как лечить алкогольный панкреатит

Алкогольный панкреатит является одной из форм острого или хронического воспаления поджелудочной железы. Это главная причина смертей среди больных с патологией этого органа (доходит до 70%). Как развивается этот недуг и почему его так трудно лечить?

Механизм возникновения

Алкогольный панкреатит возникает в результате ежедневного употребления 100-120 грамм спиртного более восьми на фоне хронической интоксикации организма спиртным. Происходит воспаление ткани поджелудочной с последующим ее омертвением и распадом. Причиной служат алкогольные суррогаты. Попадая в организм, алкоголь вызывает спазм сфинктера Одди (регулирует отток панкреатического сока и желчи из общего протока в полость двенадцатиперстной кишки). В результате этого секрет застаивается и забрасывается обратно в поджелудочную. Также хмельные напитки вызывают атрофию протоков поджелудочной железы и их некроз с замещением этих участков соединительной тканью. Из-за этого застаивается ферментативный сок, что вызовет панкреатит. Алкоголь раздражает железистые клетки в слизистой желудка, что приводит к гиперсекреции. Крепкие напитки повышают вязкость поджелудочной жидкости из-за увеличения в ней литостатина. У любителей выпить нарушается жировой обмен и возникает гиперлипидемия, что способствует возникновению панкреатита.

Симптомы

Верный признак того, что у вас острый алкогольный панкреатит — внезапные боли опоясывающего характера, при которых не помогают спазмолитики и обезболивающие. Схватки могут усиливаться при резких движениях, наклонах. На пике боли может начаться рвота, которая не приносит облегчения. Может повыситься температура тела, возникнуть сильная слабость, понижение артериального давления. При тяжелых формах возникает полиорганная недостаточность, токсический шок, деменция, психоз и дыхательная недостаточность. Если в первые два часа больному не помогут врачи, недуг, скорее всего, приведет к смертельному исходу.

Почему плохо лечится?

После стабилизации тяжелого состояния больного в отделении интенсивной терапии, гастроэнтерологи обычно лечат пациента ферментами поджелудочной железы. Проблема в том, что несварение еще можно контролировать, а вот боли — редко. Теоретически, ферменты могут снизить болезненность, но лишь после того, как будут доставлены в двенадцатиперстную кишку. Однако такие препараты на российском рынке имеют устойчивую к кислотам оболочку, чтобы предохранить ферменты от разрушения желудочной кислотой. Лекарства высвобождают свое содержимое лишь в тонкой кишке, проскочив двенадцатиперстную. Чтобы купировать боли, нужно использовать виды энзимов в капсулах с микрогранулами. Их содержимое нужно высыпать и перемешать с чем-нибудь не очень кислым (с яблочным соком), а затем запить водой. Чтобы желудочная кислота их не разрушила, стоит пить ферменты вместе с блокаторами протонной помпы (типа омепразола).

Лечение осложняется тем, что больные алкогольным панкреатитом в основном не прекращают употреблять спиртное после проведенного лечения. Пациентам с таким видом панкреатита запрещены крепкие напитки (особенно суррогаты алкоголя) и курение. Они должны строго соблюдать диету и питаться продуктами, которые провоцируют ферментацию поджелудочной. Нельзя есть жирные и жареные блюда.

Прогнозы

У страдающих этим недугом продолжительность жизни сокращается на 10-20 лет. Дело в том, что при неработающей железе организм не справляется с дополнительной нагрузкой. По статистике, с острой формой и тяжелым течением алкогольного панкреатита смертельный исход наступает в 30% случаев. Однако 15% выздоравливают. Пациент с хронической формой и легким течением при соблюдении всех рекомендаций врача может прожить столько же, сколько и здоровый человек.