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Врачи предупредили о вреде аспирина и корвалола 

РИА «ФедералПресс» 12 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россиянам рассказали о вреде популярных лекарственных препаратов — аспирин, корвалол и валокордин. Их длительное употребление может привести к опасным последствиям.
По словам специалистов, корвалол и валокордин могут вызывать расстройство нервной системы, а также спровоцировать остановку дыхания и даже кому.
Как отметили врачи из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, корвалол вызывает привыкание при длительном применении. Также корвалол опасен тем, что производители зачастую маскируют его под обычные травяные настойки, пишет «Лайф».
Кроме того, специалисты выяснили, что аспирин приносит здоровью больше вреда, чем пользы. Исследования, в которых приняли участие порядка 29 миллионов человек, показали, что прием этого лекарства вреден для тех, кто не входит в группу риска, пишет «МедикФорум». При отсутствии показаний к применению лекарство существенно увеличивает риск внутренних кровотечений.
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