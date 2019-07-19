Признаки, указывающие на болезни печени

Человеческий организм весьма умен, он практически всегда указывает нам на начинающиеся проблемы со здоровьем. Только мы не всегда умеем или хотим их замечать.

Так, например, из-за неправильного образа жизни и других неблагоприятных факторов постепенно ухудшается здоровье печени. Появляются симптомы, предупреждающие о проблемах со здоровьем, только чаще всего мы не придаем им особого значения или принимаем за временное недомогание. А зря.

Итак, какие признаки говорят о сбое в работе печени:

Постоянная усталость

Если вы часто и быстро устаете, это может быть признаком того, что ваша печень переполнена токсинами. Такую реакцию провоцирует нарушение обменных процессов, с которыми печень из-за сбоя не справляется в полной мере.

Неожиданная прибавка в весе

Если человек правильно питается и следит за количеством потребляемых калорий, но при этом все равно поправляется, пора задуматься о том, что что-то не в порядке с печенью. Скопление токсинов не дает печени хорошо усваивать жиры, мешает их перерабатывать и выводить из организма.

Аллергические реакции

Печень обладает способностью вырабатывать антитела, которые умеют обнаруживать и устранять аллергены. При накоплении же в этом органе токсинов, его способность к очищению снижается, в организме накапливается чрезмерное количество гистамина. В результате могут появиться головные боли, заложенность носа, зуд.

Неприятный запах тела и чрезмерное потоотделение

Переизбыток токсинов в печени приводит к «перегреву» организма. Повышенное потоотделение является следствием его попыток отрегулировать температуру. Избыточная потливость же вызывает и неприятный запах.

Металлический привкус во рту

Скопление в организме избыточного количества тяжелых металлов из-за того, что печень не справляется с функцией фильтрации крови, приводит к тому, что в полости рта вы начинаете ощущать вкус железа.