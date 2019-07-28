Чего нельзя делать при укусе клеща

В летний период клещи — одна из главных опасностей, подстерегающих человека на природе. Эти паразиты переносят огромное множество инфекций, в числе которых клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Если вы обнаружили на теле укус клеща, нужно немедленно обратиться к специалистам, но ни в коем случае не пытаться избавиться от заразы самостоятельно. В противном случае это может лишь усугубить ситуацию. Вот ряд вещей, которые делать категорически запрещено.

Заливать клеща спиртом или маслом

Многие люди считают, что обезвредить паразита можно, залив укус спиртосодержащей жидкостью или маслом. Якобы так он сам отвалится. На самом деле этот метод лишь сделает клеща более агрессивным, и он продолжит вводить в кровь возбудителей болезни.

Принимать антибиотики

Одно из главных заблуждений гласит о том, что при укусе клеща нужно на всякий случай выпить антибиотики, чтобы организму было легче побороть вирус. Однако на самом деле, даже если вас укусил клещ-переносчик инфекционного заболевания, совсем не факт, что вы непременно заболеете. К тому же не стоит забывать и о том, что антибиотики может подбирать только доктор, да и нужны они далеко не всегда.

Пытаться избавиться от клеща, не умея этого делать

Поддавшись панике, некоторые люди решают удалить паразита самостоятельно голыми руками, и даже толком не умея этого делать. В конечном счете такая нетерпеливость чревата неприятными последствиями, ведь без должных навыков на вашем теле может остаться частичка паразита, которая приведет к другому воспалению.