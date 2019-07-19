Какие болезни можно определить по глазам

Глаза могут быть не только зеркалом души, но и буквально организма. Например, проблемы с некоторыми органами можно определить именно по состоянию наших очей. Поэтому нужно хотя бы раз в год проходить осмотр у офтальмолога, даже если со зрением все нормально. Рассказываем, о каких болезнях могут предупреждать ваши глаза.

Гипертония

Красные сосудики на белках глаз могут свидетельствовать о гипертонии. Исключив недосыпание и слишком долгое времяпрепровождение у монитора, непрерывное двухдневное ношение контактных линз, можно заподозрить именно повышенное артериальное давление. Если покрасневшие глаза болят, чувствуется резь, слезотечение и ощущение "песка в глазах", скорее всего, у вас инфекция или аллергия.

Проблемы с печенью и желчным пузырем

Если белки ваших глаз вдруг пожелтели, отправляйтесь к врачу, чтобы исключить острые или хронические гепатиты. В первую очередь нужно исключить гепатит А, который называют "болезнью грязных рук". Надеемся, что алкогольное поражение печени — не ваш случай. Также белки могут приобрести желтоватый цвет и при желчекаменной болезни.

Больные суставы

Белки ваших глаз вдруг приобрели голубоватый оттенок? — возможно, есть определенные дефекты в костной системе. Например, несовершенный остеосинтез (повышенная ломкость костей). Нарушается синтез соединительной ткани, из-за начинаются проблемы с суставами, истончается кожа и появляются так называемые голубые склеры, через которые "просвечивается" сетчатка глаза. В основном симптом наблюдается у детей.

Инфаркт или инсульт

Сосуды глаз, которые стали серебристого или медного цвета, могу свидетельствовать о возможном инфаркте или инсульте. Часто такое обнаруживается на приеме у офтальмолога при помощи щелевой лампы (специального микроскопа). При этом высок риск развития сердечных приступов или нарушений кровообращения головного мозга. Таким пациентам рекомендуется следить за своим давлением.

Меланома

Злокачественная опухоль — меланома — может появиться не только на коже, но и в глазу. В 80% случаев она развивается в хориоидее (сосудистой оболочке глаза). На начальных этапах меланому в глазу можно обнаружить лишь на приеме у офтальмолога. Первым симптомом может быть затемнение сосудистой оболочки глаза. Когда опухоль начнет увеличиваться, могут быть следующие симптомы: "шары света", проплывающие перед глазом, резкое снижение зрения, повышение внутриглазного давления. Редко меланома развивается на коже век или конъюнктиве, но тут ее можно заметить самостоятельно.

Диабет

Сахарный диабет может долго развиваться без явных признаков. Однако на момент постановки диагноза изменения глазного дна присутствуют у 25-40% больных. При этом недуге может развиваться диабетическая катаракта, заболевания век (халазион, блефарит, ячмени). Также может периодически снижаться острота зрения — из-за резких скачков уровня глюкозы в крови.

Анемия

У здорового человека на наружной оболочке глаза (склере) должны быть видны прожилки. Если же внутренняя поверхность века лишь светло-розового цвета, нужно идти к терапевту, который назначит общий анализ крови и анализ на обмен железа в организме. Другими признаками железодефицитной анемии являются слабость, повышенная утомляемость, а также ломкость волос и ногтей.