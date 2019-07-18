Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

От чего можно умереть на шашлыках 

Рамблер 2 часа назад
Пожарить мясо на природе в кругу друзей или семьи, — казалось бы, лучший летний уикенд. Однако застолье на свежем воздухе таит в себе массу опасностей, о которых многие даже не подозревают.

Мытье рук или посуды в открытых водоемах

В сельских озерах и реках вода порой выглядит довольно чистой, из-за чего кажется, что ополоснуть в ней руки или помыть пару тарелок безопасно. Но на самом деле такие водоемы кишат бактериями, среди которых бывают и смертельно опасная кишечная палочка и шигеллы, приводящие к лихорадке и дизентерии.

Одна посуда для сырого мяса и готовой еды

В сыром мясе также водится множество вредных бактерий: сальмонеллы, трахинеллы, ленточные черви и другие. И если блюдо плохо прожарить или положить готовое мясо в тарелку, где до этого было сырое, велика вероятность этих паразитов подцепить. Попадание данных бактерий в организм приводит к повреждениям опорно-двигательной, мочеполовой и сердечно-сосудистой системы.

Собака на пикнике

Оставлять пушистого друга в прекрасный солнечный день дома совсем не хочется. Но не стоит забывать о том, что шерсть вашего питомца не идеально чистая. Помимо пыли и грязи на ней могут скапливаться гельминты. И если вы только что погладили пса, а затем руками принялись есть фрукты-овощи, паразиты могут проникнуть к вам в организм и принести неприятности. Одни из них поражают глаза, печень и легкие, другие вызывают сильную рвоту и боль в животе, а третьи — экинококки образуют кисты.
Комментарии1
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые создают тромбы в сосудах10
Как не стать жертвой онихомикоза
В Минздраве заступились за пальмовое масло3
Что убивает тестостерон у молодых мужчин18
Названа новая болезнь, которую переносят клещи
Видео
02:46
Что убивает тестостерон у молодых мужчин
ЗОЖ
02:43
Продукты, которые создают тромбы в сосудах
Болезни и лекарства
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
03:01
Почему кости и суставы ноют перед непогодой
Болезни и лекарства ЗОЖ
00:44
Эпидемия мирового значения началась в Африке
Болезни и лекарства Наука
04:50
Медики бьют тревогу: сок в пакетах очень опасен
ЗОЖ
10:06
Куда заведут мир противники прививок
ЗОЖ Наука
02:17
Почему кровь берут из безымянного пальца
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение