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Медик рассказал, что повышает риск развития рака 

Вечерняя Москва + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Акушер-гинеколог-хирург клиники «Frau Klinik» Игорь Давыдов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, что часто рак у женщин можно выявить на ранних стадиях при профилактическом осмотре. Он отметил, что если у женщины по генетическим причинам есть высокий риск онкологии, и она хочет иметь ребенка, чем раньше происходят роды, тем лучше для матери и малыша.
— Риск развития рака шейки матки по статистике чаще всего возникает у женщин с 28 до 49 лет. Рак тела матки — от 60 и старше. Если мы выявили рак рано, когда это поддается органосохраняющему лечению, то пациентка может родить и не один раз. Но если это произошло позже, требуется операция, которая не позволяет в дальнейшем забеременеть, — сообщил Давыдов.
Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники «Frau Klinik» Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась:
— Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы. Желательны первые роды и кормление грудью до 20 лет, но социальные условия изменились, и требовать врачи от дам этого не могут. Но в тех группах риска, где есть наследственная предрасположенность рака молочной железы, ранние роды обеспечивают развитие рака, — заявил Портной.
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Болезни и лекарства , Игорь Давыдов
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