Медик рассказал, что повышает риск развития рака

Акушер-гинеколог-хирург клиники «Frau Klinik» Игорь Давыдов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, что часто рак у женщин можно выявить на ранних стадиях при профилактическом осмотре. Он отметил, что если у женщины по генетическим причинам есть высокий риск онкологии, и она хочет иметь ребенка, чем раньше происходят роды, тем лучше для матери и малыша.

— Риск развития рака шейки матки по статистике чаще всего возникает у женщин с 28 до 49 лет. Рак тела матки — от 60 и старше. Если мы выявили рак рано, когда это поддается органосохраняющему лечению, то пациентка может родить и не один раз. Но если это произошло позже, требуется операция, которая не позволяет в дальнейшем забеременеть, — сообщил Давыдов.

Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники «Frau Klinik» Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась: