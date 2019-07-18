Грибок, появившийся на ногтях, или онихомикоз — неприятное и распространенное инфекционное заболевание. Заразиться им можно в общественных местах: на пляже, в массажном салоне и бане. Он может остаться у вас в память об отпуске и спа-процедуре. Как вылечить эту инфекцию и постараться не заразиться ей в дальнейшем?
Как проявляется
Болезнь начинается, когда в ногтевую пластину попадают грибковые бактерии, дерматофиты, содержащие эргостерол. Противогрибковое лечение в основном направлено на остановку синтеза эргостерола. Инфекция хорошо приживается в темных и влажных местах. А из-за плохого кровоснабжения пальцев ног иммуннитет человека может вовремя не справиться с возбудителем.
Онихомикоз характеризуется изменением цвета ногтя. Сначала появляется пятно, потом ноготь светлеет, желтеет, а при запущенной стадии может потемнеть и позеленеть. Ногтевая пластина меняет форму, начинает расти криво и волнообразно. Вы почувствуете неприятные ощущения при нажатии на ноготь. Пластины становятся хрупкими, начинают расслаиваться. Определить наличие у вас грибка поможет дерматологический анализ.
Чем опасен
Если не лечить онихомикоз, он поразит весь ноготь, который станет жестким, толстым и в итоге раскрошится. Кожа вокруг ногтя и под ним будет болеть, а пластина начнет врастать и отслаиваться. Если болезнь поразит кожу между пальцами и стопы (ладони, как вариант), у вас появятся болезненные трещины.
Лечение
Если дерматолог исключил контактный дерматит, псориаз, дистрофию ногтя или бактериальные инфекциии и диагностировал онихомикоз, он пропишет вам специальные препараты. Быстрого результата ждать не стоит: инфекция может жить в клетках ногтя до нескольких месяцев.
Согласно данным Британской дерматологической ассоциации, лекарства против грибка ногтей должны содержать циклопирокс, тиоконазол или аморолфин. Если они не помогут, врач пропишет противогрибковые таблетки. У них есть ряд побочных эффектов и принимать их без назначения врача не стоит. В запущенных случаях дерматолог рекомендует удалить ногтевую пластину. Это поможет быстрее справиться с недугом и устранить источник инфекции.
Народные средства-антисептики, вроде уксуса, травяных примочек и соков могут уничтожить грибок лишь на поверхности ногтя, но не выведут инфекцию. Многие из таких средств опасны, потому что сжигают кожу.
Профилактика
Полностью обезопасить себя от грибковой инфекции нельзя. Можно лишь постараться не заразиться, не пренебрегая простыми правилами гигиены:
- Одевайте резиновые тапочки в общественных банях, бассейнах, душевых фитнес-клубов;
- Если вы прошлись босиком в подобных местах, после обработайте ноги антисептиком;
- Делайте маникюр и педикюр в салонах, которые ответственно относятся к стерилизации. Мастер должен при вас вскрыть новую упаковку инструментов с пометкой "стерильно"
- Не меряйте обувь в магазинах на голую ногу, надевайте следки;
- Раз две-три недели обрабатывайте кожу стоп противогрибковыми препаратами, салициловым спиртом.