Как не остаться без ногтей из-за онихомикоза

Грибок, появившийся на ногтях, или онихомикоз — неприятное и распространенное инфекционное заболевание. Заразиться им можно в общественных местах: на пляже, в массажном салоне и бане. Он может остаться у вас в память об отпуске и спа-процедуре. Как вылечить эту инфекцию и постараться не заразиться ей в дальнейшем?

Как проявляется

Болезнь начинается, когда в ногтевую пластину попадают грибковые бактерии, дерматофиты, содержащие эргостерол. Противогрибковое лечение в основном направлено на остановку синтеза эргостерола. Инфекция хорошо приживается в темных и влажных местах. А из-за плохого кровоснабжения пальцев ног иммуннитет человека может вовремя не справиться с возбудителем.

Онихомикоз характеризуется изменением цвета ногтя. Сначала появляется пятно, потом ноготь светлеет, желтеет, а при запущенной стадии может потемнеть и позеленеть. Ногтевая пластина меняет форму, начинает расти криво и волнообразно. Вы почувствуете неприятные ощущения при нажатии на ноготь. Пластины становятся хрупкими, начинают расслаиваться. Определить наличие у вас грибка поможет дерматологический анализ.

Чем опасен

Если не лечить онихомикоз, он поразит весь ноготь, который станет жестким, толстым и в итоге раскрошится. Кожа вокруг ногтя и под ним будет болеть, а пластина начнет врастать и отслаиваться. Если болезнь поразит кожу между пальцами и стопы (ладони, как вариант), у вас появятся болезненные трещины.

Лечение

Если дерматолог исключил контактный дерматит, псориаз, дистрофию ногтя или бактериальные инфекциии и диагностировал онихомикоз, он пропишет вам специальные препараты. Быстрого результата ждать не стоит: инфекция может жить в клетках ногтя до нескольких месяцев.

Согласно данным Британской дерматологической ассоциации, лекарства против грибка ногтей должны содержать циклопирокс, тиоконазол или аморолфин. Если они не помогут, врач пропишет противогрибковые таблетки. У них есть ряд побочных эффектов и принимать их без назначения врача не стоит. В запущенных случаях дерматолог рекомендует удалить ногтевую пластину. Это поможет быстрее справиться с недугом и устранить источник инфекции.

Народные средства-антисептики, вроде уксуса, травяных примочек и соков могут уничтожить грибок лишь на поверхности ногтя, но не выведут инфекцию. Многие из таких средств опасны, потому что сжигают кожу.

Профилактика