Выяснилась ошибка в прежнем представлении врачей о давлении

Ученые из США рассказали о том, почему следует наблюдать не только за «верхним» систолическим артериальным давлением, но и за «нижним» диастолическим давлением. Как выяснилось, эти показатели одинаково важны для определения риска развития развития сердечного приступа и инсульта. Раньше считалось, что наиболее опасным является высокое значение «верхнего» давления. Выдержки из исследования опубликованы на портале Medicalxpress.

В ходе исследования были проанализированы данные более чем 1 млн пациентов.

— Сегодня мы показали, что систолическая и диастолическая гипертензия оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80. Выводы были сделаны после анализа более 35 миллионов показаний артериального давления. Оценивались данные более миллиона человек, — рассказали специалисты.

Представление о том, что толькоповышенный холестерин и «верхнее» кровяное давление выше 130 миллиметров ртутного столба приводят к повышенному риску заболеваний кровеносной системы в возрасте после 40 лет оказалось неверным. Исследование показало, что отклонение от нормы показателей «нижнего» давления также очень важно, и надо следить, чтобы они были в пределах рекомендуемого. Нормальным считается давление в диапазоне 60−90 мм рт. ст. Для нормализации давления надо заниматься спортом, больше двигаться, избегать жирной и соленой пищи, а также следить за своим весом.