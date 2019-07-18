Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болезни, от которых защищает простая вода 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: depositphotos
Все, вероятно, помнят о том, что, например, во время простуды, доктора советуют пить побольше воды. Жидкость может защитить и от более серьезных болезней.

Убережет от проблем, связанные с работой мозга

Когда мозгу не хватает воды, он получает меньше кислорода, его объем уменьшается. Это негативно сказывается на памяти, внимании и интеллектуальных способностях человека в целом.

Защитит от инсульта и инфаркта

Достаточное количество воды, выпиваемое за день (2 и более литров в день) благоприятно сказывается на состоянии крови, делая ее более «жидкой». Нехватка же воды в организме ведет к «загустению» крови. Затрудняется движение эритроцитов по сосудам, а это, в свою очередь, может спровоцировать образование тромбов, являющихся одной из причин инсультов и инфарктов.

Снизит риск рака кишечника и мочевого пузыря

Кишечник потребляет очень много воды: примерно 8 литров в сутки для нормальной работы. Недостаток жидкости приводит к запору, т.к. в кишечнике собирается комок из остатков пищи, от которого орган не может избавиться. Если запоры мучают регулярно, велик риск развития рака кишечника (хронический запор — один из серьезных факторов развития этой вида онкологии).
Что касается мочевого пузыря, в нем скапливаются всевозможные токсины, которые вымываются лишь достаточным количеством воды. Если же ее не хватает, переизбыток вредных веществ провоцирует серьезную опасность возникновения онкологии.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны ощущения людей на грани смерти4
Стали известны предсмертные ощущения человека
Обнаружено новое заболевание, переносимое клещами
Как распознать деменцию по характеру сна1
Девушка не подозревала о страшной болезни
Видео
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
00:44
Эпидемия мирового значения началась в Африке
Болезни и лекарства Наука
04:50
Медики бьют тревогу: сок в пакетах очень опасен
ЗОЖ
10:06
Куда заведут мир противники прививок
ЗОЖ Наука
02:17
Почему кровь берут из безымянного пальца
Наука
03:19
Какие болезни чаще всего диагностируют после 40
Болезни и лекарства
03:13
Группа крови, которая неуязвима перед раком
Болезни и лекарства
00:55
Лекарства, которые надо немедленно выбросить
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение