Болезни, от которых защищает простая вода

Все, вероятно, помнят о том, что, например, во время простуды, доктора советуют пить побольше воды. Жидкость может защитить и от более серьезных болезней.

Убережет от проблем, связанные с работой мозга

Когда мозгу не хватает воды, он получает меньше кислорода, его объем уменьшается. Это негативно сказывается на памяти, внимании и интеллектуальных способностях человека в целом.

Защитит от инсульта и инфаркта

Достаточное количество воды, выпиваемое за день (2 и более литров в день) благоприятно сказывается на состоянии крови, делая ее более «жидкой». Нехватка же воды в организме ведет к «загустению» крови. Затрудняется движение эритроцитов по сосудам, а это, в свою очередь, может спровоцировать образование тромбов, являющихся одной из причин инсультов и инфарктов.

Снизит риск рака кишечника и мочевого пузыря

Кишечник потребляет очень много воды: примерно 8 литров в сутки для нормальной работы. Недостаток жидкости приводит к запору, т.к. в кишечнике собирается комок из остатков пищи, от которого орган не может избавиться. Если запоры мучают регулярно, велик риск развития рака кишечника (хронический запор — один из серьезных факторов развития этой вида онкологии).

Что касается мочевого пузыря, в нем скапливаются всевозможные токсины, которые вымываются лишь достаточным количеством воды. Если же ее не хватает, переизбыток вредных веществ провоцирует серьезную опасность возникновения онкологии.