Эпидемия мирового значения началась в Африке

В Республике Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола. По мнению Всемирной организации здравоохранения, эпидемия имеет мировое значение. Причиной стали многочисленные случаи заболевания в густонаселённых городах Конго и Уганды. На данный момент не существует эффективной вакцины от лихорадки Эбола, хотя много стран работают над её созданием. Летальность при болезни составляет от 25 до 90 процентов.