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Эпидемия мирового значения началась в Африке 

Рамблер 1 час назад
В Республике Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола. По мнению Всемирной организации здравоохранения, эпидемия имеет мировое значение. Причиной стали многочисленные случаи заболевания в густонаселённых городах Конго и Уганды. На данный момент не существует эффективной вакцины от лихорадки Эбола, хотя много стран работают над её созданием. Летальность при болезни составляет от 25 до 90 процентов.
Болезни и лекарства , Видео , Наука , Новости
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