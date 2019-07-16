Вещие сны, которые по мнению медиков предупреждают о болезнях

Многие люди не доверяют сонникам, и если вы относитесь к их числу, в интерпретации снов доверьтесь хотя бы медицинскому справочнику. Ведь некоторые сновидения, особенно если мы часто видим одно и то же, намекают нам на проблемы со здоровьем в реальной жизни.

Роды

Такой сон может посетить как женщину, так и мужчину. Ощущения вы испытываете в нем, мягко говоря, неприятные. Обычно роды во сне говорят о проблемах с желудком или кишечником. А вот о каких именно, сказать может только врач. Это может быть и гастрит, и даже язва.

Падение

Если во сне вам кажется, что вы падаете с моста, или у вас не раскрылся парашют, после чего вы просыпаетесь в поту и с учащенным сердцебиением… не лишним будет обратиться к кардиологу. Порой, такие грезы свидетельствуют о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

Горечь во рту

Обычно в таком сне, вам предлагают отведать какое-нибудь блюдо. Вы чувствуете, что оно невыносимо на вкус, но продолжаете его есть. Подобное сновидение признак желчекаменной болезни или больной печени.

Чувство холода

Во сне вам ужасно зябко, возможно, вы бредете по ледяной пустыне или находитесь на Северном полюсе в легкой одежде. Кажется, что от переохлаждения можно погибнуть, но в итоге вы просыпаетесь в горячем поту. Иногда такие сны говорят о туберкулезе, поэтому лучше проконсультироваться с пульмонологом.

Онемели ноги

Как правило, эти сны у разных людей очень похожи. Вас либо засасывают зыбучие пески, либо болото. Вы не можете пошевелить ногами, а на утро с облегчением обнаруживаете, что они в порядке. Порой подобный сон указывает на неполадки с сосудами конечностей.