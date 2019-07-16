Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как следует питаться любителям кофе, сигарет и антибиотиков 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые вещи, доставляющие нам удовольствие в повседневной жизни или же помогающие избежать затяжной болезни, так или иначе высасывают из нашего организма полезные вещества. К счастью, восполнить их недостаток можно посредством полезных продуктов питания. Если вы нередко употребляете что-то из нижеперечисленного, вам следует взять это на заметку.

Кофе

Споры о пользе и вреде этого напитка, кажется, не закончатся никогда. Но один факт неопровержим, — кофе (даже растворимый) вымывает из организма витамин B1. Восстановить его поможет пророщенная пшеница, или же более приемлемый вариант — несколько грецких орехов в день.

Сигареты

Помимо того, что курение и так негативно сказывается на состоянии множества органов, оно еще и избавляет нас от важнейшего витамина C. Точнее не избавляет, но все-таки он начинает хуже усваиваться на целых 30%. Бороться с этой проблемой можно, начав употреблять аскорбинки и квашеную капусту. К слову, в ней витамина C гораздо больше, чем в свежей.

Антибиотики

Здоровый организм способен самостоятельно синтезировать витамины, если у него хорошая микрофлора кишечника. Вот только ее состояние значительно ухудшается после приема антибиотиков. Наладить работу желудочно-кишечного тракта поможет морковь, которая наполнена легкоусвояемой клетчаткой. Только следует помнить, что употреблять ее лучше со сметаной или даже майонезом, потому что витамин А усвоится только при смешении его с жирами.
Комментарии1
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему у некоторых мужчин рождаются только дочки
Названы лучшие ягоды, снижающие кровяное давление
Стала известна истинная причина анорексии
Чем грозит гипертония в молодости
Вещие сны, которые предупреждают о болезнях1
Видео
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
03:19
Какие болезни чаще всего диагностируют после 40
Болезни и лекарства
03:13
Группа крови, которая неуязвима перед раком
Болезни и лекарства
00:55
Лекарства, которые надо немедленно выбросить
Болезни и лекарства
00:58
Врач объяснил, как избежать рака простаты
Болезни и лекарства
02:37
Как узнать о высоком давлении без тонометра
ЗОЖ
04:42
Что делать, если не получается заснуть
ЗОЖ
00:52
Раскрыты масштабы страшнейшей эпидемии в истории
Наука
04:46
Как ускорить обмен веществ
ЗОЖ
04:40
Ученые посоветовали есть насекомых
Новости ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение