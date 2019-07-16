Что необходимо есть курильщикам

Как следует питаться любителям кофе, сигарет и антибиотиков

Некоторые вещи, доставляющие нам удовольствие в повседневной жизни или же помогающие избежать затяжной болезни, так или иначе высасывают из нашего организма полезные вещества. К счастью, восполнить их недостаток можно посредством полезных продуктов питания. Если вы нередко употребляете что-то из нижеперечисленного, вам следует взять это на заметку.

Кофе

Споры о пользе и вреде этого напитка, кажется, не закончатся никогда. Но один факт неопровержим, — кофе (даже растворимый) вымывает из организма витамин B1. Восстановить его поможет пророщенная пшеница, или же более приемлемый вариант — несколько грецких орехов в день.

Сигареты

Помимо того, что курение и так негативно сказывается на состоянии множества органов, оно еще и избавляет нас от важнейшего витамина C. Точнее не избавляет, но все-таки он начинает хуже усваиваться на целых 30%. Бороться с этой проблемой можно, начав употреблять аскорбинки и квашеную капусту. К слову, в ней витамина C гораздо больше, чем в свежей.

Антибиотики

Здоровый организм способен самостоятельно синтезировать витамины, если у него хорошая микрофлора кишечника. Вот только ее состояние значительно ухудшается после приема антибиотиков. Наладить работу желудочно-кишечного тракта поможет морковь, которая наполнена легкоусвояемой клетчаткой. Только следует помнить, что употреблять ее лучше со сметаной или даже майонезом, потому что витамин А усвоится только при смешении его с жирами.