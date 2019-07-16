В России изобрели лекарство от артрита

В России изобрели уникальный препарат, с помощью которого, возможно, будет сделан прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России

«Создан уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат для лечения анкилозирующего спондилита "болезнь Бехтерева" (заболевание суставов хронического характера с локализацией в области позвоночника, особенность которого в сращивании костей — прим. «Ленты.ру») и псориатического артрита. Если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения», — цитирует агентство главу ведомства Веронику Скворцову

Преимущество препарата в том, что он действует только на пораженные заболеванием клетки иммунной системы и не влияя на общий иммунный фон. Кроме того, в Минздраве уточнили, что он способен устранить причину заболевания, тогда как остальные лекарства борются с симптомами и последствиями.

Доклинические исследования уже завершены, они показали высокую эффективность и безопасность не только на лабораторных мелких животных, но и на обезьянах. Первая фаза клинических испытаний запланирована на осень этого года.