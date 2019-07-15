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Ученые предложили новый способ лечения рака груди 

Ридус 6 часов назад
Фото: depositphotos
Специалисты из Университета Джона Хопкинса опубликовали исследование, в котором представили новый способ лечения рака груди. Ученые разработали специальное многоразовое устройство, которое использует углекислый газ для заморозки раковых клеток.
Инновации в лечение онкологии не всегда означают, что вам нужно создавать что-то новое. Наше устройство — это давно забытая технология, которую мы усовершенствовали для достижения нужного результата. Прибор уже успешно протестирован на животных, — рассказали разработчики.
Главное преимущество новой технологии в том, что она будет доступна для всех слоев населения.
Рак молочной железы является одним из самых распространенных причин смерти среди женщин во всем мире. Несмотря на то, что этот вид рака научились диагностировать на ранних стадиях, еще высок риск смертности в странах с низким уровнем дохода.
Например, в США выживаемость женщин после онкологии составляет 90%, а в Саудовской Аравии, Уганде и Гамбии — 64%, 46% и 12% соответственно.
В таких странах низкий уровень медицины, и многим женщинам не по карману проходить ежегодные осмотры врачей, поэтому онкология зачастую переходит в тяжелую неоперабельную стадию.
Авторы нового исследования предложили новый способ лечения опухоли, который не требует больших материальных вложений и времени.
Ученые создали прибор, который умеет замораживать раковые клетки.
Для его использования не нужна стерильная комната, анестезия или серьезное хирургическое вмешательство. Реабилитация после лечения также не займет много времени, — уточнили ученые.
При сильной заморозке раковые клетки гибнут. Во время испытаний на крысах прибор убил около 80% всех раковых клеток.
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Болезни и лекарства , Джон Хопкинс
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