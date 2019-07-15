Популярное лекарство назвали опасным для психики

Препарат для лечения хронических запоров «Резолор» может быть небезопасен для психики. В ходе исследования у пациентов, принимавших лекарство, были выявлены случаи возникновения суицидальных попыток или мыслей о суициде. Об этом сообщила компания-производитель « Джонсон & Джонсон ».

Как уточняет Росздравндазор, «Джонсон & Джонсон» просит внести в инструкцию к препарату новые данные по безопасности. В частности, будут обновлены разделы «Меры предосторожности» и «Нежелательные явления».

В ходе двойных слепых клинических исследований один пациент сообщил о смертельной попытке через 7 дней после окончания приема лекарства. О попытках покончить с собой также сообщили двое пациентов в ходе открытых исследований.

Более того, были зарегистрированы два свершившихся случая самоубийства у пациентов, ранее получавших прукалоприд в дозировке 2 мг или 4 мг. Оба они прекратили терапию по меньшей мере за два месяца до суицида.

В то же время причинно-следственной связи между приемом препарата и поведением пациентов установлено не было. Сообщается, что пациенты, принимающие прукалоприд, должны находиться под динамическим наблюдением врачей.

Специалистов также просят предупреждать родственников пациента о возможной реакции на препарат. Им следует обращать внимание на любые необычные изменения в настроении или поведении своих близких. В случае обнаружения таковых рекомендовано прекратить принимать лекарство и сообщить об этом врачу.

Резолор предназначен для симптоматической терапии хронического запора у женщин, у которых слабительные средства с другим действующим веществом и компонентным составом не обеспечили достаточного эффекта в устранении симптомов