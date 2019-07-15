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Врачи назвали верное средство для профилактики и лечения подагры 

Российская Газета + ещё 1 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Тайваньские ученые доказали: вегетарианская диета снижает риск появления подагры и способствует ее лечению. Из результатов их работы, которая опубликована в журнале Clinical Nutrition, следует, что отказ от мясных продуктов — одно из значимых средств профилактики этой болезни.
Причина подагры — нарушение метаболизма пуриновых оснований, аденина и гуанина, — соединений, входящих в состав РНК и ДНК всех живых существ. В организме человека пурины распадаются до мочевой кислоты и в такой форме выводятся с мочой. При нарушении пуринового метаболизма повышается концентрация мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) и происходит отложение кристаллов ее соли (моноурата натрия) в органах и тканях. Отложение солей в суставах — причина сильных болей при подагре. Первыми страдают от сильных болей пальцы ног, потом болезнь поражает колени, лодыжки.
Это заболевание все чаще встречается в промышленно развитых странах и преимущественно у мужчин в относительно молодом возрасте — в 40-50 лет. Но в последнее время подагрой стали болеть и женщины — как правило, после менопаузы.
Последствия этого заболевания могут быть самыми тяжелыми — от поражения почек до инфаркта.
Нарушения пуринового обмена, особенно на ранней стадии развития заболевания, можно устранить с помощью медикаментозного лечения и соответствующей диеты. Особенно способствует лечению и профилактике подагры вегетарианская пища — об этом говорит недавнее исследование тайваньских ученых.
"Мы смогли показать, что вегетарианская диета снижает риск развития подагры и что этот эффект не ограничивается понижением уровня мочевой кислоты",
— говорит Чин-Лон Лин из Католического университета Фу Джен в Тайбэе (Тайвань).
В почти 10-летнем исследовании участвовали в общей сложности 14 000 пациентов, которых разделили на условные группы — среди них были мясоеды, вегетарианцы и веганы. На начало эксперимента ни у одного из них не было симптомов подагры, и они не курили и не употребляли алкоголь в течение как минимум двух лет. Что касается вопросов питания, то около 4700 добровольцев сказали, что они не ели мясо или рыбу.
В течение пяти-девяти лет после начала наблюдений первые 226 пациентов заболели подагрой — это были те, кто употреблял мясные продукты. В группе вегетарианцев риск подагры был на 67% ниже, чем у мясоедов. Исследователи также обнаружили, что уровень мочевой кислоты у вегетарианцев, которые ели яйца и молочные продукты, был значительно ниже, чем у веганов, не употреблявших никаких продуктов животного происхождения.
Интересным был тот факт, что вегетарианцы вместо мяса и рыбы ели больше соевых продуктов, в которых высокое содержание пурина. Однако растительная, богатая пуринами, диета не увеличивала риск подагры. Таким образом, предполагают исследователи, пурины растений безопаснее пуринов животного происхождения.
Более того, соевые продукты и другие растительные компоненты, по всей видимости, подавляют воспаление, связанное с подагрой, уменьшают выработку мочевой кислоты и способствуют ее выведению из организма.
По этой причине, говорится в работе, вегетарианская диета может быть идеальной для лечения и профилактики подагры и одновременно предотвращать сопутствующие заболевания, такие как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые болезни.
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