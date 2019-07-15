Врач объяснил, как избежать рака простаты

Врач рассказал «АиФ-Юг» о том, как возникает рак предстательной железы и что делать, чтобы не допустить заболевания.

«Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных злокачественных заболеваний у мужчин, — говорит заведующий отделением урологии №2 ККБ №2 министерства здравоохранения Краснодарского края, к.м.н. Артем Пенжоян. — Как правило, на ранних стадиях симптоматика отсутствует. Гораздо чаще рак простаты может развиться у группы риска, к которой относятся мужчины:

в возрасте старше 45 лет;с отягощенным семейным анамнезом по данной нозологии;с избыточной массой тела;часто контактирующие с канцерогенными веществами (кадмий, бензпирен, некоторые сорта смолы, плавленая резина);с нарушением баланса андрогенов в организме.

Необходимо уделять особое внимание всем видам профилактики. Первичная профилактика рака простаты сводится к ведению более здорового, во всех смыслах, способа жизни. Ограничение контакта с канцерогенами, сбалансированное питание, избегание стрессовых факторов, умеренная физическая активность способствуют повышению общего и местного иммунитета.

Вкусовые предпочтения отражаются на состоянии здоровья в значительной мере, об этом свидетельствуют статистические исследования, отражающие зависимость между развитием болезней и употреблением пищи.

Достоверно установлен факт противоопухолевой активности капсаицина, резвератрола, ликопина и многих других веществ, содержащихся в растительной пище. Регулярное употребление в пищу томатов, перца, бобовых, орехов, брокколи, винограда, арбузов, зеленого чая и различных растительных масел достоверно снижает риск развития опухолевых заболеваний на 15-20%.

Проведение значительного количества времени в положении сидя приводит к застойным явлениям в нижних конечностях и полости малого таза, что также неблагоприятно сказывается на состоянии внутренних органов.

Вторичная профилактика дает возможностью диагностировать рак на ранних стадиях. Проходите обязательные профилактические осмотры! Своевременное обращение к терапевту вашей поликлиники или к врачу-урологу может спасти вам жизнь».