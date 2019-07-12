Заболевания, передающиеся через поцелуй

Надеемся, все понимают, что посредством поцелуя от одного человека к другому могут переходить возбудители различных болезней, в первую очередь это грипп и ОРВИ. Но оказывается, существуют и другие «небанальные» заболевания, которыми можно заразиться через такой вид контакта с переносчиком.

Именно о них мы и хотим рассказать вам в этой статье.

Герпес

Вирус герпеса, который в народе часто называют «простудой на губах», почти со 100% вероятность передастся партнеру во время поцелуя. Но многие почему-то относятся к этому предупреждению слишком легкомысленно, дескать: «Ну и пусть, через недельку само пройдет».

На самом же деле, попадая в организм человека, герпес остается там навсегда и проявляется в виде неприятных ранок при любом снижении иммунитета.

Мононуклеоз

Не зря мононуклеоз иногда называют «болезнью поцелуев». Именно таким путем заболевание чаще всего передается от одного человека к другому. Кроме того, возбудитель может попасть в организм, если просто выпить с носителем из одной бутылки, поесть из одной посуды или вместе выкурить сигарету.

К основным симптомам мононуклеоза относят высокую температуру, сильную боль в горле и увеличение лимфоузлов. Поэтому довольно часто его путают с гриппом и простудой. Если человек хоть раз переболел мононуклеозом, он становится носителем вируса на всю оставшуюся жизнь, но симптомы болезни, как правило, больше не проявляются.

Хеликобактер пилори

Это жуткое существо на картинке — бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая может вызывать многие неприятные заболевания, в том числе язву, гастрит и рак желудка. Вы удивитесь, но ни стресс, ни плохое питание не являются основными причинами развития этих болезней. Именно хеликобактер приводит к инфицированию различных областей желудка и двенадцатиперстной кишки, а передается он путем… просто поцелуя.

Стоматит

«Пузырьки», которые периодически появляются на внутренней части губы, являются не чем иным как поражением слизистой оболочки полости рта — стоматитом. Эта болезнь не опасна, но приятного в ней мало. Кроме того, стоматит может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Последняя приводит к кровоточивости десен и появлению неприятного запаха изо рта.

Кариес

С кариесом большинство из нас знакомы с самого детства. Именно эта болезнь приводит к разрушению зубов и впоследствии вынуждает нас обращаться к горячо любимым стоматологам.

Возникает он не только от большого количества съеденных сладостей, как пугали нас родители. Теоретически подхватить бактерии стрептококк мутанс, которые и вызывают кариес, может даже совершенно здоровый человек бытовым путем — через немытую посуду или поцелуй.

Не хотим сильно вас пугать, но также через поцелуй передаются менингит, полиомелит, краснуха, цитомегаловирус, эпидемический паротит (свинка) и различные болезни десен. Чтобы минимизировать риск попадания в организм какого-либо возбудителя, тщательно следите за своим здоровьем — регулярно посещайте стоматолога, проверяйте желудок, соблюдайте личную гигиену.