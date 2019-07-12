Лекарства, которые подделывают чаще всего

К сожалению, лекарства способны не только исцелить, но и навредить. Особенно, если они фальшивые. И если контроль препаратов в аптеках усилился, то заказ лекарств в Интернете таит немало угроз. В лучшем случае, препараты окажутся просто пустышкой с эффектом плацебо, в худшем случае — токсичной подделкой.

Чаще всего фальсифицируют лекарства, которые продаются без рецепта — антибиотики, гистаминные, противогрибковые и седативные препараты. В списке лидеров — парацетамол, анальгин, цитрамон, колдрекс.

В подделках часто отсутствует действующее вещество, или его заменяют дешевыми и опасными примесями. Фальшивые медикаменты изготавливают из подручных средств — мела, талька, клея, крахмала, сахарной пудры, белой глины.

Впрочем, халатность иногда допускают и производители. С черным списком запрещенных лекарств можно ознакомиться на сайте Росздравнадзора

Как отличить подделку от качественного препарата?

Во-первых, можно просветить этикетку лампой ультрафиолетового света. Тогда проступают специальные маркировки.

Во-вторых, насторожить должна и слишком низкая стоимость. Эффективное лекарство не может стоить копейки.

В-третьих, некачественная упаковка препарата — также тревожный сигнал. Особенно, если печать нечеткая, сроки годности на внешней и внутренней упаковке не совпадают, а вкладыш отсутствует или написан другим шрифтом.

В-четвертых, для того, чтобы удостовериться в качестве, можно потребовать в аптеке сертификат соответствия. Отказ свидетельствует о том, что медикаменты получены от сомнительных производителей и посредников.

Кроме того, о специфических элементах защиты препарата можно узнать, позвонив на горячую линию производителя. Там же расскажут и об аптеках, куда его поставляют.