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Руки мужчины стали как дерево из-за вируса папилломы 

Yellmed 3 часа назад
Фото: Hadassah university Center in Jerusalem
О редком случае рассказывает Live Science.
У 44-летнего Махмуда Талули редкий генетический недуг — «синдром древовидного человека», который сделал кожу уязвимой перед вирусом папилломы. Его руки покрылись огромным количеством крупных бородавок и стали похожи на дерево. На протяжении десяти лет мужчина не мог двигать пальцами, выполнять простые действия и выглядел не лучшим образом.
За последние два года он перенес четыре сложные операции. Врачи делали глубокие надрезы на руках чтобы удалить пораженные участки. Затем на них пересаживали кожу с других частей тела — и раны медленно заживали.
Недавно иерусалимские врачи провели инновационное хирургическое вмешательство — и большую часть наростов удалось удалить. Теперь Махмуд может управлять своими конечностями с минимальными ограничениями.
«После многих лет страданий и одиночества я наконец смогу жить нормальной жизнью, играть со своими детьми, посещать семейные мероприятия, — говорит мужчина. — Больше не нужно прикрывать руки, когда выхожу к людям».
Чтобы еще больше восстановить конечности, пациенту нужно несколько таких операций. Конечно, со временем новообразования продолжат появляться, однако мужчина сможет на сто процентов пользоваться руками. Врачи также планируют разработать для Махмуда специальную терапию для восстановления иммунитета — и, возможно, он полностью излечится от недуга.
Причина развития «синдрома древовидного человека» — сбой в иммунной системе, который не позволяет организму активно бороться с ВПЧ. У половины пациентов бородавчатые поражения кожи способны прогрессировать в злокачественные опухоли.
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