Названы виды рака, которыми чаще всего болеют в РФ

Названы виды рака, которые чаще всего диагностировали у россиян в 2018 году. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Так, наиболее распространенный вид — рак кожи, кроме меланомы. Зарегистрировано 78,5 тысяч заболеваний.

Кроме того, обнаружено 70,3 тысячи случаев заболеваний рака молочной железы.

Также среди распространенных у россиян видов рака названы рак трахеи, бронхов и легких — 55,7 тысяч случаев. Еще 41,5 тысячи диагнозов — рак предстательной железы. И рак ободочной кишки зарегистрирован у 40,1 тысячи человек.