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Названы виды рака, которыми чаще всего болеют в РФ 

Рамблер 52 минуты назад
Названы виды рака, которые чаще всего диагностировали у россиян в 2018 году. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
Так, наиболее распространенный вид — рак кожи, кроме меланомы. Зарегистрировано 78,5 тысяч заболеваний.
Кроме того, обнаружено 70,3 тысячи случаев заболеваний рака молочной железы.
Также среди распространенных у россиян видов рака названы рак трахеи, бронхов и легких — 55,7 тысяч случаев. Еще 41,5 тысячи диагнозов — рак предстательной железы. И рак ободочной кишки зарегистрирован у 40,1 тысячи человек.
Болезни и лекарства , Видео
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